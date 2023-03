Los estrenos de Disney Plus a los que prestar atención en marzo

Febrero oficialmente termina. Lo que significa que desde ya es momento para planear las maratones del tercer mes del año. Netflix está un poco lento con estrenos que nos emocionen, pero HBO Max nos tiene al menos otro mes con The Last of Us… ¿Qué tiene entonces Disney Plus para ofrecer?

La respuesta es que tiene bastante nuevo contenido y un par de series que no te puedes perder. En ENTER.CO sabemos que no tienes tiempo para ver todos los estrenos, así que te resaltamos los estrenos de Disney Plus más importantes y a los que deberías prestar atención:

The Mandalorian Temporada 3

Si no has visto la serie de Boba Fett sugerimos que lo hagas ahora, porque puede resultar confuso ver de nuevo al Mandaloriano Din Djarin reunido con Grogu. La nueva temporada del show buscará explorar algunos de los elementos que ha venido preparado desde hace algún tiempo, como es por ejemplo el rol de Bo-Katan o el Darksaber, así como la recuperación de Mandalore.

The Mandalorian se estrena el próximo 3 de marzo, con un nuevo episodio cada miércoles.

Moon Girl y Devil, el dinosaurio

La primera serie de Marvel que recibimos este año no es del MCU (hasta donde sabemos), sino es una adaptación de uno de los personajes más curiosos y divertidos de su universo: Lunella Lafayette es un súper genio de 13 años que consigue traer de otra dimensión al Dinosaurio Devil. Juntos ahora trabajaran como un dúo para defender a Nueva York (¿qué no hay un Spider-Man para eso?) en aventuras alocadas.

Moon Girl y Devil, el dinosaurio se estrenará el miércoles 15 de marzo, con un nuevo episodio cada miércoles.

El Hombre-Araña 3

Una de las peores películas del hombre-araña… con algunos de los mejores memes del hombre araña. La tercera película (para aquellos con mala memoria) es en la que el Spider-Man de Tobey McGwire para por una etapa emo, se enfrenta a Sand-Man, Venom y el nuevo duende verde (que es su mejor amigo), pasa por una ruptura… y también hace ese baile que no podemos olvidar.

El Hombre-Araña 3 llegará a Disney Plus el próximo 10 de marzo.

