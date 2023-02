Las series y películas que llegan a Netflix en marzo de 2023

Estamos poco a poco acercándonos a la fecha para que podamos dejar de compartir contraseña en Netflix. Lo que significa que los siguientes meses de estrenos sin vitales al momento de elegir si el servicio pasa o no la prueba de la dieta del streaming. Y siendo honestos… febrero no resultó siendo muy especial en lo que a series y película respecta. ¿Es marzo el mes de redención para Netflix?

Pues… más o menos. Hay potencial, pero es posible que este mes muchos utilicen la plataforma para repetirse cosas en vez de contenido nuevo. Está la nueva temporada de You, que promete cambios bastante importantes. También hay una nueva temporada de Sombra y Hueso, que ganó bastantes fans cuando se estrenó. En el campo de películas Netflix extrena Misterio a la Vista, la secuela de Misterio a Bordo (la cinta protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston) y para los nostálgicos hay dos temporadas más de Inuyasaha la vista. Un mes medio flojo, pero con potencial de pegar al gusto… ojo Netflix que solo queda un mes más de The Last of Us y luego llegan los estrenos de Marvel y Star Wars en Disney.

Las series que se estrenan en Netflix en marzo

Marzo 2

Sexo/Vida: Temporada 2

Billie se enfrenta a nuevos desafíos e intensos deseos mientras persigue la vida que quiere para ella. ¿Pero podrá tenerlo todo?

El condado de Masameer: Temporada 2

Una jocosa visión de Arabia Saudita en esta nueva temporada que trae desde un increíble viaje en ascensor hasta un problemático lanzamiento espacial.

¡Acorralados!: Temporada 2

Mientras la policía sigue buscando al asesino de Gambino, las consecuencias del crimen afectan aún más a Valentino, Salvo y sus seres queridos.

Marzo 3

Next in Fashion: Temporada 2

La supermodelo Gigi Hadid se une a Tan France y a un panel de jueces para una nueva ronda de competencia en busca del nuevo gran talento de la moda.

Marzo 10

La gloria: Parte 2

Años después de haber sobrevivido al atroz acoso de varios compañeros de escuela, una mujer arma un plan de venganza para que caigan uno por uno.

Supervivencia en equipo

En la implacable naturaleza de Alaska, 16 supervivientes compiten por un gran premio. Para ganarlo, estos lobos solitarios deberán trabajar en manada.

Marzo 9 de 2023

You: Temporada 4, parte 2

Con la promesa de dejar atrás el pasado y ser su mejor versión, Joe empieza de cero en Londres. Hasta que encuentra una nueva obsesión…

Marzo 16

Sombra y hueso: Temporada 2

Tras su enfrentamiento con Kirigan, Alina y Mal forjan nuevas alianzas y enfrentan dilemas desgarradores mientras buscan más amplificadores míticos.

Marzo 17

Hasta el cielo: La serie

El maestro y la música azul

Un músico viaja para organizar un festival en una isla paradisiaca donde encuentra un amor inesperado y se ve envuelto en algunos problemas ajenos.

Marzo 22

El Reino: Temporada 2

El Reino, el thriller político hecho en Argentina, dirigido por Marcelo Piñeyro y creado en conjunto con Claudia Piñeiro, llegará a su fin en su segunda temporada, con un épico enfrentamiento entre el bien y el mal.

Marzo 24

Soy Georgina: Temporada 2

El show, que cuenta con prestigioso talento delante y detrás de cámara, sigue la historia del líder religioso Emilio Vázquez Pena, que al final de la primera temporada, tras el asesinato de su compañero de fórmula, termina postulándose como candidato a presidente de la Nación.

Atlanta: Temporada 3

La banda viaja a Europa en medio de la gira de Paper Boi, donde deberán adaptarse al éxito que tanto desearon y a una realidad totalmente nueva.

Marzo 30

Inestable

Marzo 31

El asesino mediático

Las películas que se estrenan en Netflix en marzo

Marzo 1

El último hombre sobre la Tierra

Una sofisticada ejecutiva despierta y encuentra que todo el mundo ha desaparecido…, menos un arrogante compañero de trabajo decidido a conquistarla.

¿Cómo saber si es amor?

Lidiando con el desprecio de no haber sido convocada para el equipo nacional de sóftbol, Lisa se involucra en un acalorado triángulo amoroso.

Cuenta conmigo

Cuatro amigos emprenden la búsqueda del cuerpo de un muchacho que desapareció en el bosque; en el camino, aprenden algunas verdades sobre sí mismos.

Fuego contra fuego

Un robo fallido conduce a un maestro del crimen y un recio detective obsesionado con atraparlo a un intenso juego de persecución.

Marzo 3

Eres tú

Javier puede ver el futuro y por fin descubre quién será el amor de su vida. Solo hay un problema: es la novia de su mejor amigo

Marzo 8

Muy lejos

Tras heredar una casa en una isla croata, una mujer emprende un viaje imprevisto que le devuelve la fe en la vida y le abre las puertas del amor.

Marzo 10

Luther: Cae la noche

Atormentado por un caso no resuelto, el brillante detective londinense John Luther escapa de prisión para cazar a un despiadado asesino serial.

¿Encontró lo que buscaba?

Un exlocutor se vuelve empacador de súper para ir al aniversario de la estación de radio en la que trabajó… y reencontrarse con el amor de su vida

Marzo 17

La elefanta del mago

Un resuelto niño acepta el desafío de completar tres tareas imposibles a cambio de una elefanta mágica que puede ayudarlo a cumplir su destino.

El rey de las sombras

Luego de la muerte de su padre, dos hermanastros acaban en bandos opuestos de un conflicto que no para de crecer y tiene consecuencias trágicas.

Marzo 31

Misterio a la vista

Nick y Audrey Spitz ahora son detectives a tiempo completo. Cuando uno de sus amigos es secuestrado, se verán involucrados en un caso internacional.

Boksoon debe morir

En el trabajo, es una asesina reconocida. En casa, es la madre soltera de una adolescente. Matar es cosa fácil. Lo difícil es criar a su hija.

Los documentales que se estrenan en Netflix en marzo

Marzo 2

El caso Fourniret: Monique Olivier, instrumento del mal

Marzo 4

Chris Rock: Selective Outrage

Chris Rock hace historia al presentar su rutina de stand up en el primer evento global de streaming en vivo de Netflix.

Marzo 8

MH370: The Plane That Disappeared

En 2014, un avión de Malaysia Airlines con 239 personas desapareció de los radares. Esta docuserie explora la misteriosa historia de ese vuelo: MH370.

Marzo 15

El clímax del millón: La historia de Pornhub

A través de entrevistas con actores, activistas y exempleados, este documental presenta un retrato cercano del éxito y los escándalos de Pornhub.

Misterios del Titanic

El director James Cameron, acompañado de un equipo de historiadores, cineastas y científicos, explora el naufragio del Titanic por dentro y por fuera.

Marzo 22

Waco: El apocalipsis texano

Esta serie documental incluye imágenes nunca antes vistas del enfrentamiento de 51 días entre agentes federales y un grupo religioso armado en 1993.

Marzo 28

Mae Martin: UNT. 2023 Standup Special

En este especial de stand up, Mae Martin, guionista y comediante, reflexiona sobre un mundo fuera de su eje… y sobre un alce mítico.

Marzo 29

Emergencias: Nueva York

El tiempo es crucial para estos expertos en emergencias que recorren la ciudad de Nueva York para salvar vidas mientras revelan cómo es su día a día.

Los animes que se estrenan en Netflix en marzo

Marzo 1

Mononoke

Durante el periodo Edo, un hombre misterioso conocido como el vendedor de medicamentos deambula por Japón con una meta: exorcizar espíritus malévolos.

Marzo 28

Inuyasha: Temporada 4 y 5

Las amenazas del pasado regresan en busca de venganza, y nuevas aventuras esperan. Mientras, Kagome reflexiona sobre lo que siente por Inuyasha.