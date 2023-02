Netflix ya no «te sorprenderá», la plataforma eliminó útil función

Hace algunos años, Netflix integró una función dirigida a aquellos indecisos que les toma mucho tiempo decidir qué ver en la plataforma. Sí, efectivamente estamos hablando de la opción “sorpréndeme” o «Quiero algo sorpresa» a la que podías acceder exclusivamente cuando entrabas a Netflix desde tu televisor. Si en este momento te diriges a la plataforma desde tu TV, lamentablemente, no podrás acceder a la función “Sorpréndeme”.

Pero tranquilo, no es que “hayas perdido la función” por no usarla o por no pagar más por la suscripción, es solo que Netflix tomó la decisión de eliminar la función. Al ingresar en la sección “cómo usar Sorpréndeme para ver títulos aleatorios” en el sitio del Centro de ayuda de Netflix, se observa un corto anuncio: “ya no está disponible desde enero del 2023”.

Según una portavoz de Netflix citada por el Wall Street Journal, la compañía estadounidense llegó a la conclusión que los suscriptores no usaron la función lo suficiente como para seguir justificando su presencia en la plataforma. Sin embargo, algunos usuarios si accedieron a la función y eran fieles a ella, por lo que Netflix asegura que buscará un nuevo reemplazo a la opción “Sorpréndeme”.

«Seguiremos explorando otros métodos para brindarles a los miembros más opciones y formas de explorar y descubrir el contenido que desean ver», explicó la portavoz citada. Por su parte, Rich Greenfield, analista de LightShed Partners, explica que «Netflix prueba muchas cosas, itera rápidamente y elimina las cosas que no funcionan».

Es por esto que ya no debería ser motivo de sorpresa que la función ‘Sorpréndeme’ se haya dejado de lado después de casi dos años de no lograr captar suficiente público. Y es que, fue apenas en abril del 2021 que la plataforma de streaming integró “Sorpréndeme” («Quiero algo rospresa»). a todo el público; eso sí, en un principio llegó como “Lanzar un título”.

La opción no ofrecía una serie o una película de forma completamente aleatoria, sino que se basaba en lo que habías visto previamente. También podría lanzar contenido que iniciaste en algún momento pero no terminaste, o una serie o película de tu lista de favoritos. Finalmente, el nuevo experimento fallido de Netflix demuestra que, aparentemente, el público prefiere elegir el contenido que quiere ver.

Imagen: montaje ENTER.CO