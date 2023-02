¿Quién es David? El nuevo personaje de The Last of Us

Ya nos estamos acercando al final de temporada de The Last of Us. Y el último episodio nos dio un vistazo al pasado de Ellie, al mismo tiempo que nos dejó a Joel en estado crítico y a Ellie buscando mantenerlo con vida. Ahora un adelanto del episodio 8 del show nos ha presentado a David un nuevo personaje que los fans del show recordarán… pero que para otros se convertirá en uno de los más memorables (al menos si la serie consigue generar el mismo impacto del juego).

A continuación daremos spoilers de The Last of Us.

¿Quién es David en The Last of Us?

Al igual que el juego David se nos presenta inicialmente como un sobreviviente que Ellie encuentra mientras está cazando ciervos para alimentarse y mantener con vida a Joel. Inicialmente David se presenta como un rostro amable que ofrece a Ellie la posibilidad de cambiar parte del ciervo que cazó a cambio de medicinas.

Lo que Ellie no sabe es que él es el líder del grupo de sobrevivientes que los atacó en la Universidad y que hirió a Joel. En los juegos David de hecho es quien consigue mantener a raya al resto del grupo, ansioso de cobrarse venganza del dúo. Ambos incluso luchan codo a codo contra algunos infectados que los atacan, al punto en que Ellie se suaviza y baja un poco su guardia.

David de manera frecuente le comparte a Ellie su filosofía de que todo ocurre por una razón. Es en uno de estos momentos en el que revela que fueron sus hombres quienes la atacaron a ella y Joel. Aunque Ellie reacciona de manera violenta, él le permite retirarse sin mayores problemas, solo para seguirla hasta su escondite y atraparla.

En este momento se revela que David y su grupo son caníbales que matan a los viajeros (o incluso miembros de su comunidad) que se cruzan en su camino para luego comerlos. David en particular parece interesado en Ellie (con diálogos revelando que quizás es un pedófilo) y después de que ella rechaza su invitación a unírseles promete que la matará al día siguiente.

Cuando David y su grupo intentan matarla, ella lo muerde y luego les ‘revela’ estar infectada mostrando la herida en su brazo. Esto le da suficiente tiempo para escapar y aprovechar el caos para liquidar a algunos de los miembros de los caníbales. Lo que sigue es una persecución que culminó con un enfrentamiento entre Ellie y David en un restaurante. La pelea es brutal y termina con ella apuñalando su cadáver en el rostro y cuello sin parar, solo deteniéndose cuando Joel (ya recuperado) la encuentra.

Después de su encuentro con David Ellie se vuelve mucho más reservada y callada.

Por cierto, en los juegos la persona que se encarga de prestar su voz a David es el actor Nolan North, que también es la misma persona que le da su voz a Nathan Drake en los videojuegos de Uncharted. La elección del actor se realizó porque el estudio buscaba a una persona que se sintiera menos como un malvado líder, sino más como una persona carismática capaz de ganarse la confianza de Ellie y de poder mantener a raya a su grupo. El estudio también reveló que, en efecto, David estaba interesado en ella, pero no necesariamente de manera sexual como muchos fans terminaron por creer.

El capítulo 8 de The Last of Us se estrena el próximo 5 de marzo solo en HBO Max.

Imágenes: HBO Max