Los fans molestos con The Last of Us no entienden el propósito de una adaptación

Cualquiera que haya leído las primeras reseñas y las reacciones al capítulo tres de ‘The Last of Us’ pensaría que es imposible que alguien odie el capítulo. Pero al momento de escribir este artículo, 02 de febrero, en portales como IMDb el episodio tiene una calificación de 7.9. El número no parece demasiado bajo, pero al mirar con mayor detalle es posible ver que una cantidad importante de las calificaciones le dan un ‘uno’ y contienen mensajes acusando al show de ‘promover una agenda gay’.

La reacción era de esperar, considerando que el capítulo más reciente se desvía de los videojuegos para contar una historia de amor gay. Sin embargo, también sorprende que otra porción de las quejas parece dedicada a quejarse de cómo el show omitió por completo algunas de las escenas y momentos más memorables de la sección de Lincoln en los videojuegos, incluyendo la primera aparición del Bloater (un tipo diferente de infectado).

Y mientras que aquellos enojados porque The Last of Us está promoviendo una ‘agenda gay’ parecen olvidar los eventos en el segundo juego (o están molestos por re descubrir lo inclusivo que siempre ha sido esta historia), aquellos que están enojados por la falta de acción en la serie de HBO Max pueden simplemente no entender el propósito de una adaptación.

Acción por historia

La queja principal de muchos está en que el capítulo omite muchas de las escenas de acción más memorables del tiempo que Ellie y Joel pasan en el pueblo de Lincoln. Ver al grupo de tres atravesar la ciudad abandonada y convertida en una trampa mortal. A Joel colgado de los pies e intentando eliminar a los infectados con el mundo de cabeza. La aterradora aparición del Bloater con su grotesca figura.

Y lo cierto es que muchos de estos momentos tienen enorme potencial cinematográfico. ¿Por qué intercambiarlos entonces por un romance?

La respuesta corta es porque la adaptación de The Last of Us no puede simplemente copiar o traducir todos los elementos del juego. Si algo, la misma historia de las adaptaciones de este tipo nos ha demostrado que los shows y películas que buscan hacer una traducción literal del material original suele fracasar.

El motivo es que la manera de contar la historia y de experimentar los eventos no se traduce de la misma manera del control a la pantalla. Por ejemplo, en el caso del Bloater su aparición en el pueblo resulta fantástica porque presenta una nueva escala de dificultad dentro del avance del juego, además de la amenaza de encontrar otro enemigo.

Pero en la serie el efecto habría sido diferente, en especial considerando el episodio anterior que estuvo cargado de tensión y presentó a los Clickers. El efecto de la aparición de este nuevo infectado sin duda se habría visto disminuido si al siguiente episodio nos encontramos con otro que es más grande, violento y difícil de matar.

La historia de Bill es perfecta para The Last of Us

Quizás lo mejor que deja la historia es que crea una transición interesante entre el final del capítulo anterior. Lo que la historia de Bill presenta es una motivación lo suficientemente creíble y emotiva para entender por qué Joel decide continuar su viaje con Ellie.

Hasta el momento Joel ha demostrado ser una persona que solo se mueve por aquello que desea o busca. Incluso en el primer día del fin del mundo toma la decisión de dejar a algunas personas en medio de la vida para poner a salvo a su propia familia. Es una característica que vemos cuando le dice a Tess que lo mejor es regresar con Ellie. No le interesa encontrar una cura. No quiere ser un héroe.

Así que la historia de Bill tiene como finalidad el dar el último empujón para que Joel acepte su rol como guardián. Al ver a otra persona que como él ha vivido en la comodidad de protegerse a sí mismo, antes que nada, al ver su sacrificio final por amor y escuchar su petición de que proteja a todos lo que lo necesiten, Joel encuentra el empujón final.

No es gratis que Bill le ofreciera sus cosas para proteger a Tess. No es gratis que ante su ausencia lo mejor que pueda hacer Joel es proteger a la persona más cercana a él. Los eventos en The Last of Us hacen clic de una manera perfecta y poética.

