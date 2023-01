¿Quiénes son Bill y Frank? Los ‘nuevos’ personajes de ‘The Last of Us’

The Last of Us continúa siendo un éxito en HBO Max, rompiendo récords de audiencia y atrayendo cada vez a más personas. Después de un segundo episodio que recreó (de manera fantástica, por cierto) la muerte de Tess, aquellos que nunca probaron el juego de Naughty Dog se pueden estar preguntando cuál es el siguiente destino de Joel y Ellie.

Un primer adelanto del próximo capítulo (que pueden ver al inicio de este artículo) nos da la respuesta: cumpliendo la promesa que le realizó a Tess, Joel lleva a la niña a dónde Bill y Frank con la esperanza de que ellos puedan asumir responsabilidad de ella o que al menos le den una pista de dónde puede él encontrar a las luciérnagas para entregarla.

¿Pero quienes son estos dos nuevos personajes de The Last of Us? En ENTER.CO te contamos todo lo que sabemos ellos por los videojuegos. Por supuesto, los spoilers están más que advertidos.

¿Quiénes son Bill y Frank?

Bill es la única persona viviendo en el pueblo de Lincoln. Aunque en los juegos es poco conocido que hacía, se trata de una persona con conocimientos militares y, más importante, una capacidad impresionante para crear trampas.

En algún momento Bill se asocia con Frank y juntos consiguen sobrevivir dentro de la ciudad, convirtiéndola en una fortaleza. Sin embargo, en algún momento Frank desaparece llevándose la mitad de su comida.

Esto crea la principal característica de Bill: es una persona en extreno paranoica. No solo al punto de vigilar y evitar a cualquier persona que entra a su pueblo, sino además de crear una decena de trampas intricadas con el objetivo de no solo capturar a infectados, sino también a otros humanos que entren a husmear a su pueblo.

En los juegos parece que Bill y Joel tuvieron en algún momento una relación de socios. Cuando él y Ellie están a punto de ser alcanzados por una horda de infectados Bill los ayuda. Pero tan pronto están seguros los revisa buscando señales de infección. Luego, después de una tensa negociación, acepta ayudar al dúo a buscar un vehículo con el que puedan abandonar la ciudad. Por supuesto, Bill no lo hace de buena fe, sino que parece aceptar para compensar a Joel por un ‘favor’ que le debe (nunca se revela qué favor le debía exactamente).

Al finalizar esta misión se revela que Frank en realidad fue mordido y decidió entonces huir de Bill. Sin embargo, en algún momento decidió quitarse la vida frente a la idea de convertirse. Por supuesto esto no disminuye la paranoia de Bill, considerando que su compañero igual robó su comida lo que significa que lo traicionó, incluso aunque sabía que terminaría por morir pronto.

Cuando Ellie y Joel abandonan el pueblo Bill los despide con información sobre la gasolina que pueden recolectar en el camino y luego les pide que se ‘vayan de su pueblo’ (con una versión menos amable).

¿Quién interpretará a Bill en The Last of Us?

En los juegos la persona que dio la voz a Bill fue W. Earl Brown, que también ayudó con la captura de movimiento. El actor es mejor conocido por su rol en la película Scream original como Kenny, el camarógrafo de Gale.

En la serie de HBO Max el personaje será interpretado por Nick Offerman, quien es mejor conocido por su rol de Ron Swanson en la comedia Parks and Recreations.

