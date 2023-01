Cinco diferencias entre el primer capítulo y el juego de The Last of Us

HBO Max cumplió y el primer capítulo de ‘The Last of Us’ dejó a muchos antojados de continuar con la serie. De hecho, la serie parece tener tanto éxito que algunos incluso están considerando el comprar alguna de las versiones remasterizadas y adelantarse un poco a la historia con el control. La sorpresa que se pueden llevar es que, aunque el show intenta ser fiel a los eventos, también ha tomado una serie de desvíos bastante interesantes para contar la historia a su propia manera.

De hecho, en ENTER.CO recomendamos no saltar a los juegos solo porque te guste el show. Son dos experiencias diferentes y antes de comprar el juego deberías pensar si en verdad es la manera en la que quieres disfrutar la historia. Sin embargo, para aquellos que no pueden con la curiosidad, en ENTER.CO hemos preparado un pequeño artículo con cinco diferencias clave entre el primer capítulo y el juego de The Last of Us.

La advertencia del pasado en The Last of Us

Una manera interesante en la que el show de HBO Max comienza es no desde los eventos del futuro, sino con un programa de la década de los 70 en el que un epidemiólogo advierte (o mejor dicho, predice) que la única pandemia capaz de derrotar a la humanidad sería una en la que un hongo parasitario evolucionara y pudiera infectar el cuerpo humano. En la serie el segmento sirve para responder muchas de las preguntas iniciales que el espectador puede tener, al mismo tiempo que añade algo de humor negro al drama (en gran parte gracias al talento de John Hanna, que muchos recordarán con cariño por las películas de La Momia).

Lo cierto es que todo este segmento es original del show. HBO Max y los productores a último momento decidieron incluir la secuencia al considerar que iniciar desde el día 1 de la pandemia era un poco aburrido. El resultado, sin duda, es una introducción más escalofriante al mundo de The Last of Us.

Ni vecinos ni pistas

No es el único cambio. El juego de The Last of Us no pierde tiempo y de inmediato inicia en la misma noche en la que la epidemia se descontrola. Hay ciertas similitudes, como es Sarah despertando en mitad de la noche. Pero hasta ahí llegan las similitudes. En el videojuego, en vez de eso, ella navega la casa desocupada y a oscuras buscando a su papá. El segmento sirve para que el jugador pueda interactuar y dar pistas de lo que está ocurriendo (por ejemplo, un periódico en el que se habla del aumento de ingresos en hospitales de hasta un 300%).

La serie decide cambiar la narrativa y cuenta los momentos antes del fin a través del día: ambulancias en las calles, un noticiero hablando de disturbios, una esposa preocupada y, por supuesto, los Addler (los vecinos de Joel y Sarah). La serie también incrementa la tensión al hacer que Sarah ingrese a la casa de los ancianos infectados mientras que Joel está lejos para sacar a su hermano de la cárcel.

Un objetivo diferente en The Last of Us

Otro cambio importante está en la motivación de Joel para salir de Boston en la serie de HBO Max el motivo está en que su hermano Tommy se encuentra desaparecido y ahora él está buscando un vehículo para poder buscarlo de manera más rápida y segura. Para esto requiere de una batería que active uno de los carros disponibles.

En los juegos su motivación es menos altruista. Joe está preparando un cargamento de armas, que es robado por alguien. El resto de la historia es bastante similar: Marlene le ofrece a Joel aquello que no tiene a cambio de llevar a Ellie con las Luciérnagas.

No hay infección por respiración

Acá un detalle importante que, quizás, necesite mayor explicación en el futuro. En los juegos las personas pueden infectarse no solo a través de una mordida, sino gracias las esporas que existen en lugares donde los infectados han permanecido por mucho tiempo. Por esta razón muchas veces dentro de zonas cerradas tienen que usar máscaras para evitar respirar.

Pero en el primer episodio vemos a Joel y Tess el respirar con tranquilidad cerca del cuerpo de un infectado ya muerto. Por ahora la explicación parece ser que la infección en la versión de TV solo ocurre a través de mordidas.

Una incursión mucho más violenta

El primer capítulo de The Last of Us no tiene mucha acción… al menos si lo comparamos con los juegos. En la serie de TV la incursión de Joel para recuperar la batería no tiene mayores problemas, considerando que cuando con Tess todos están muertos (cortesía de un enfrentamiento fuera de cámaras).

Pero en los juegos esta incursión tiene muchas más bajas. La principal razón es que este segmento sirve como tutorial del juego enseñando muchas de las maneras de eliminar enemigos, usar el sigilo y obtener objetos para curarse o recuperar munición. La manera en la que Marlene se encuentra con Joel también es diferente, ayudándolo a eliminar objetivos camino a recuperar a Ellie aunque se mantiene la razón por la que no la puede acompañar (la herida en el abdomen).

Imágenes: HBO Max