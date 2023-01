 5 curiosidades y diferencias del episodio 2 de The Last of Us con el videojuego

¿Vieron el episodio 2 de The Last of Us este domingo? Si podemos tomar las fallas en la plataforma de HBO Max como una medida de la cantidad de personas que están inundando los servidores, entonces el estreno más reciente es un éxito. También sabemos que una buena porción de las personas que están viendo The Last of Us nunca han jugado los videojuegos en los que están inspirados los últimos episodios.

Por eso en ENTER.CO hemos preparado este artículo con cinco curiosidades y diferencias entre el episodio 2 de The Last of Us y el videojuego.

Harina y los primeros días

El segundo episodio de The Last of Us continúa con la tendencia de cambiar el inicio de la historia. En esta ocasión vamos a Indonesia donde una científica se enfrenta a los primeros casos del virus y, de manera dramática, responde que no hay una cura o una vacuna posible contra el hongo.

La escena tiene diferentes propósitos: el primero es servir como ancla para la historia. Para el momento en el ocurren los eventos, la humanidad se ha rendido ante la posibilidad de una cura o vacuna, en especial considerando que incluso los mayores expertos parecen estar de acuerdo en que no es posible detener el contagio.

Pero este segmento también sirve para comprobar una teoría. A diferencia de la serie, la mayoría del contexto que en el juego se da a través de coleccionables que se encuentran: periódicos, cartas, grabaciones. Algunos de ellos aseguran que durante los primeros días de la pandemia muchas de las naciones comenzaron a restringir y quemar cultivos enteros de productos basados en harinas que provenían de países de Latinoamérica.

Esto es importante, porque los incidentes que son mencionados al inicio del capítulo indican que algunos de los primeros casos ocurrieron en un molino de harina.

Ojo con las mariposas

En esas cosas a las que vale la pena prestar atención, hasta el momento los capítulos de The Last of Us han incluido en alguno de los momentos con Ellie y Joel una mariposa monarca. En el capítulo más reciente vemos a una de ellas al inicio cuando está durmiendo en el prado.

Si prestan atención, en el primer capítulo las mariposas monarcas también están presentes, por ejemplo, con una en la habitación en la que está Sarah. Aunque este símbolo no está presente en los videojuegos, la serie parece estar usándolas para representar el vínculo de Ellie y Joel comenzarán a crear a medida que avance su viaje.

¿Cómo resulta Tess Infectada?

Los fans del videojuego ya sabían que Tess no tenía mucho tiempo de vida. Sin embargo, cómo el show iba a manejar su infección era algo más interesante.

Lo curioso es que la serie maneja de manera bastante similar el motivo de la infección. En el juego también ocurre un derrumbe dentro del museo, pero en esta ocasión lo que hace es separar a Tess y Elli de Joel. En esta sección el jugador (en control de Joel) debe encontrar una manera de reencontrarse. Es en este segmento que Tess termina siendo atacada por los infectados.

En la serie Joel y Tess nunca se separan, aunque el derrumbe es bastante similar. Al igual que en el videojuego, se puede asumir que durante el tiempo que la vemos es atacada por uno de los Clickers que la muerde en el cuello.

La petición de Tess

Nuevamente, la escena final del capítulo 2 de The Last of Us toma bastantes elementos del juego. Después de escapar del museo el trío termina en el punto de encuentro de las Luciérnagas, solo para descubrir a todos muertos. La serie incluso toma la frase de “nuestra suerte se tenía que acabar alguna vez” para anticipar la revelación de que ella está infectada.

Al igual que en el juego, Tess le pide a Joel que continúe en su viaje con Ellie al comparar su herida con la de ella y demostrar que, en efecto, ella posee algún tipo de humanidad. Sin embargo, la diferencia aquí está en que lo que le pide no es que la lleve a donde Bill y Frank (a quienes conoceremos pronto). En los juegos lo que Tess le pide a Joel es que la lleve con su hermano Tommy, que es una ex luciérnaga y quizás sepa dónde ubicar al grupo que tome responsabilidad de Joel.

Una muerte mucho peor

La muerte de Tess es otro elemento más que cambia en el capítulo más reciente de The Last of Us. La serie elige que su sacrificio sea el evitar que una horda de infectados pueda alcanzar a Ellie y Joel, después de activar por accidente una de las raíces. También cuenta con un momento bastante impactante en el que uno de ellos se acerca a ella y la ‘besa’ momentos antes de que suelte un encendedor y explote el lugar.

En los juegos su muerte es mucho menos asquerosa y no incluye infectados. En vez de eso, ella se queda para detener a un grupo de FEDRA (el ejército que vimos en Boston) que está persiguiendo al grupo.

¿Por qué cambió el show este momento? De acuerdo con los creadores, no tenía mucho sentido que FEDRA estuviera tan lejos, considerando que en la serie ellos no son siquiera conscientes del escape de Joel y Ellie (o que son los responsables de la muerte del guardia).

