¿Por qué ‘The Last of Us’ cambió la historia de Bill y Frank en el show?

A continuación, daremos spoilers del episodio 3 de The Last of Us.

La adaptación de The Last of Us está poniendo una vara alta si hasta el momento vamos en su capítulo 3 y ya tenemos uno de los mejores capítulos de TV en lo que va del año.

En redes sociales las personas han elogiado el manejo que el show le dio a la historia de Bill y Frank. El tercer episodio cambia la dinámica de los anteriores capítulos y en vez de enfocarse en ataques de infectados nos cuenta una historia de amor. Una que, por cierto, tiene como mérito adicional el tener una de esas conclusiones que consiguen arruga el corazón a cualquiera. Dice mucho el que la imagen de una ventana abierta resulta tan desgarradora y hermosa.

Pero a aquellos que no han jugado el título de Naughty Dog quizás les sorprenda saber que en los videojuegos la historia de Bill y Frank es muy diferente. Bill sí es un sobreviviente paranoico y además un excelente constructor de trampas, pero cuando Joel y Ellie llegan a Lincon lo encuentran vivo y más desconfiado que de costumbre. El motivo está en que Frank, su ‘socio’ y la otra persona con la que compartía el pueblo se fugó en algún momento con la mitad de su comida. Mientras que Bill ayuda (a regañadientes) a Joel y Ellie a atravesar el pueblo lleno de infectados, encuentra que Frank en algún momento fue mordido (quizás antes o después de escapar con su comida) y en vez de terminar como un infectado tomó la decisión de ahorcarse.

¿Porqué ‘The Last of Us cambió la historia de Bill y Frank en el show?

Y precisamente este contraste es una de las razones por las que muchos parecen estar asombrados de la decisión de The Last of Us de cambiar la historia. No solo modificar los hechos, sino pasar de una anécdota de desconfianza en un mundo destruido a una historia de amor en el fin del mundo.

Neil Druckmann, creador del juego y showrunner de la adaptación para HBO Max, habló con The Hollywood Reporter sobre la decisión de cambiar la historia de estos dos personajes y la decisión de modificar su historia.

Te puede interesar: ¡Confirmado! The Last of Us tendrá una segunda temporada

“Cuánto nos desviamos del juego tiene que ser proporcional a lo bueno que es… y la idea era tan buena que no me importó que fuera diferente”. Aseguró Druckmann, al justificar las modificaciones que la historia está haciendo del videojuego.

“En el juego, la forma en que construyes la relación con Bill es luchar junto a él”, continuó Druckmann. «Hay una escena en la que Joel se caen en una de sus trampas y Ellie tiene que cortarlo. Creo que una adaptación más mediocre menor sería como: “Esta secuencia de acción tiene que ir en el programa’. Mientras que Mazin (creador de la serie de HBO Max) estaba como, ‘No, no te concentres en eso, está sucediendo algo interesante con este sobreviviente y su pareja ¿Qué hay en esa historia? Exploremos eso. Vamos a desarrollar eso’. Así que fue fácil no concentrarse en eso cuando obtuviste estas ideas realmente maravillosas que sentí que ampliaron el mundo y ampliaron estos personajes».

Dos experiencias diferentes

Por supuesto, algunos fans pueden quejarse por la ausencia de acción en el capítulo más reciente. Después de todo la sección de Bill es una de las más memorables para muchos por la adrenalina de tener que atravesar el pueblo lleno de infectados y trampas junto al desconfiado Bill. Sin embargo, para Mazin lo importante es entender que el videojuego está buscando ser su propia experiencia:

«Esa era una sección del juego que me encantaba. Me encantaba el personaje de Bill. Pero gran parte de esa sección trata sobre el juego: tenemos que llegar aquí, tenemos que llegar allí. Y Neil había diseñado a Bill para reflejar algo que pensé que teníamos la oportunidad de hacerlo de manera diferente; reflejó el peor resultado posible para Joel, que es aislarse por completo de las personas y estar solo por el resto de su vida”.

«Cuando escribimos televisión, no tenemos jugabilidad y estoy buscando tiempo para pasar con los personajes haciendo algo diferente a lo que acabo de ver”, continuó Mazin. «Y acabamos de ver personas que tienen miedo, que están en un lugar peligroso, que se esconden, corren, se preocupan, lastiman o los matan. Necesito algo diferente ahora. Aquí hay un hombre que está a salvo. Ahora hablemos de este tipo, Frank. tener la oportunidad de hacer muchas cosas a la vez’”.

Imágenes: HBO Max