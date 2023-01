¡Sin parar! El capítulo 2 de The Last of Us superó a su estreno en HBO Max

El Segundo capítulo de The Last of Us alcanzó 5.7 millones de espectadores en su estreno. La noticia debería llegar con poca sorpresa para cualquiera que haya intentado ver la serie el domingo en la noche, con la plataforma de streaming presentando problemas por el volumen de espectadores.

Para dar algo de contexto, este número es cerca de más de un millón de personas de las que sintonizaron el episodio de estreno el pasado fin de semana. También vale la pena mencionar que estos números solo pertenecen al día del estreno. Con una buena porción de las personas viendo el episodio en el resto de la semana, es seguro que los números finales de The Last of Us serán mucho más grandes. De hecho, de acuerdo con cifras compartidas por HBO Max los números finales del show apuntan a que la serie terminó con cerca de 18 millones de espectadores.

El récord más reciente para la serie es también importante porque con este aumento (22%) se ha convertido en el drama original con mayor crecimiento en la semana 2 en la historia de HBO.

La pregunta, por supuesto es si la nueva serie puede mantener estos números a lo largo de las próximas semanas y atraer todavía a una mayor audiencia. The Last of Us también tiene el reto de intentar competir con otros grandes nombres dentro de HBO Max. ‘House of the Dragon’, el spinoff de Game of Thrones’, actualmente tiene el récord como el mejor estreno en la historia de la plataforma (y de cualquier distribuidor de cable pago) con 9.98 millones de espectadores.

Hasta el momento los comentarios alrededor del show son principalmente positivos. La serie ha demostrado querer contar su propia historia y tomar desvíos de los videojuegos cuando cree que es necesario. Un ejemplo reciente fue la decisión de modificar la muerte de Tess. En los videojuegos el personaje muere por fuera de cámara al enfrentarse a soldados de FEDRA que están persiguiendo al grupo. La serie de HBO Max, por otro lado, tomó la decisión de finalizar su tiempo en el show un beso de pesadilla por parte de un infectado.

Puedes ver los primeros dos episodios de The Last of Us en HBO Max.

Imágenes: HBO Max