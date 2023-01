HBO Max: colapsando (otra vez) gracias a The Last of Us

The Last of Us está probando ser un éxito garantizado para HBO Max. Con tan solo dos episodios el show ha callado a los más escépticos y capturado a nuevos fans. ¡Lo que es fantástico! Excepto porque ver un nuevo episodio el día del estreno está probado ser tan complicado y frustrante como matar a un clicker en la mayor dificultad del juego.

Por ejemplo, en mi caso, ver el episodio 2 de The Last of Us probó ser un desafío en el episodio 2. En Colombia los nuevos capítulos se cargan (en teoría) a las 9 de la noche. Es seguro que muchas personas también quieren ver el estreno lo antes posible. Primero, porque evitar los spoilers es muy fácil cuando eres de los primeros que ve el show, pero también porque trasnochar el domingo no parece ser una elección de vida recomendada para aquellos que el lunes debemos madrugar a iniciar la semana.

En mi caso suelo usar el cliente de HBO Max en la Xbox, debido a que el TV de mi habitación no tiene la aplicación. Eran las 10 de la noche y la app seguía fallando en cargar el episodio. Intenté hacer el esfuerzo con la app de PS4, pero el problema persistía.

Al final tuve que aceptar que la única manera de ver el capítulo era en el PC. Después de tres intentos pude cargar el nuevo capítulo casi una hora después de hacer prueba y error. ¿No se supone que la idea del streaming y de pagar por una plataforma es ahorrar estos problemas?

HBO max querida te haz caido mas veces de las que yo me deprimido este año

Estas cosas no pasaban con el Hamada #TheLastOfUs — Lombardo New Era (@CookerL_) January 23, 2023

PERO VAMOS A VEEEEEEEER CÓMO PUEDE SER POSIBLE QUE #HBOMax SE HAYA VUELTO A CAEEEEEEEEEEEEER

La primer semana lo entiendo, igual no se lo esperaban. PERO CABRÓN NO PUEDE SER QUE LA SEGUNDA SEMANA TAAAAAMBIEEEEEEEEEEN#TheLastOfUs pic.twitter.com/EfQSbDvRtN — Brax (@El_Brax15) January 23, 2023

Todos viendo que hbomax no sube el capítulo #TheLastOfUs pic.twitter.com/hQy1uFQI1R — Jose (@JoseA2700) January 23, 2023

Como mencioné antes, estoy seguro que no soy el único. Muchos usuarios acudieron a las redes sociales para burlarse del desempeñó de la página durante su estreno. Es un eco de lo que ocurrió hace una semana, cuando el primer capítulo también colapsó el servicio.

Lo que no sería un problema, excepto que no se trata de la primera vez. Los más veteranos recordarán el karma que era conectarse los domingos de Game of Thrones cuando el show estaba en un su punto más alto de popularidad. En ese momento la plataforma era HBO Go (que se limitaba solo a los contenidos de HBO) con la misma lucha cada domingo para ver el estreno cuando era subido. Problemas similares sufrimos hace poco con el estreno de ‘House of the Dragón’ que también parecía imposible ver cada domingo el día de su estreno.

Lo que llevaría a pensar que a estas alturas HBO Max estaría mejor preparado para el tráfico que traen sus series más populares. ¿Para qué anunciar 10 veces en sus redes sociales del estreno de sus redes sociales, pero tener tostadoras de servidores en los momentos más críticos?

¿Cómo ver HBO Max cuando los servidores están en ocupados?

Por supuesto, son quejas a odios sordos. ¿sorprende que la plataforma falle? Para nada. ¿Esperamos cambios? Realmente no. Así que aquí un poco de conocimiento práctico que llega de miles de sesiones frustradas con la plataforma.

1: Las apps de Xbox y PlayStation son un caso perdido los domingos de estreno, al menos hasta una o dos horas después del estreno cuando hay menos tráfico.

2: De manera curiosa, las apps móviles son mucho más estables. Así que en casos de pánico siempre puedes acudir a la opción de verlas en tu celular.

3: Cargar con antelación la plataforma es una alternativa, pero debes tener presente que la carga de episodios nuevos no se realiza hasta minutos después de la hora en punto. Sin embargo, las personas que ya están dentro del listado de episodios parecen tener menos problemas para ingresar.

