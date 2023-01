¡Confirmado! The Last of Us tendrá una segunda temporada

Con tan solo dos capítulos en su bolsillo, The Last of Us ya ha conseguido luz verde para una segunda temporada del show. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de la serie:

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

“El viaje continúa. #TheLastOfUs regresará para otra temporada en @HBOMax”.

El anuncio de una segunda temporada parecía casi seguro. El show se ha convertido en el tema de conversación cada lunes y ha probado que la maldición de las adaptaciones de videojuegos es una mentira. De hecho, la serie ha sido tan exitosa que durante dos fines de semana seguidos el tráfico de usuarios en la noche de estreno ha causado que la plataforma colapse durante algunos minutos.

¿Qué contará la segunda temporada de The Last of Us?

No es claro todavía cuál es el plan que HBO Max tiene con The Last of Us. La primera temporada está programada para tener 9 episodios y terminará de emitirse el próximo 12 de marzo.

Teniendo en cuenta la duración del videojuego en promedio, que es cerca de 14 horas, es probable que la serie pueda abarcar la totalidad del videojuego. Con dos capítulos la serie ha cubierto, aproximadamente, la primera hora del juego con lo que el material restante sería el justo para contar la historia del primer título.

Sin embargo, la serie de The Last of Us también ha mostrado que no tiene problemas con desviarse o extender algunas de las secciones del juego. En este sentido, no sorprendería que a mitad del camino nos encontremos con una desviación importante que le dé a la historia la posibilidad de extenderse por nueve capítulos más.

Por otro lado, es posible que una segunda temporada simplemente se encargue de adaptar los eventos del segundo juego y que HBO Max no tenga planes de extender el show más allá de lo necesario.

¿Cuándo se estrenará?

Es probable que la segunda temporada de The Last of Us no llegue hasta 2025.

Aunque la fecha puede parecer lejana, usualmente el periodo entre temporada de grandes producciones suele ser de al menos un año. 2024 también tiene al menos un trimestre garantizado, con el estreno de la segunda temporada de House of the Dragon.

Imáenes: HBO Max