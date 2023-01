¿Ya se recuperaron emocionalmente del capítulo 3 de The Last of Us? El viaje todavía es largo para Ellie y Joel y HBO Max ya nos entregó el adelanto del 4 capítulo que se emitirá el próximo 5 de febrero.

Después de suplirse de armas y un vehículo en la casa de Bill, Joel y Ellie llegan a Kansas. Sin embargo, lo que encuentran es una ciudad con un grupo conocido como los ‘Hunters’ (Cazadores en español) que los obligarán a ponerse a la defensiva. Al mismo tiempo, el dúo se encuentra con Kathleen, una líder revolucionaria en la ciudad que ‘está buscando a alguien’.

¿Quién es Kathleen en el episodio más reciente de The Last of Us?

Lo primero es que el personaje de Kathleen es original de la serie de televisión, a diferencia de Bill o Frank. En este sentido, es poco lo que sabemos de ella excepto que ha sido descrita como una líder “despiadada” detrás del grupo revolucionario en control de Kansas City. Este último punto es importante, porque podría darnos la pista sobre la primera aparición de los ‘Cazadores’ en The Last of Us.

¿Quiénes son los Hunters/Cazadores? Los nuevos enemigos en The Last of Us

Los Hunters son uno de los principales enemigos del primer juego de The Last of Us. Se trata de un tipo de sobreviviente hostil que no corresponde a una zona en particular, sino es el nombre con el que se conoce a milicias que luchan contra FEDRA. Son mejores conocidos por su nivel de brutalidad, asesinando a cualquier persona que entre a sus territorios y luego tomar toda su ropa.

Quizás uno de los elementos más memorables de los Hunters está en la razón por la que reciben su nombre. Aunque se libraron del control de FEDRA estos grupos no terminaron por conformar algún tipo de gobierno, por lo que la principal manera en la que obtienen recursos es asesinando a otros sobrevivientes. Para esto ‘cazan’ a las personas (o ‘Turistas’ como los llamas) que atraviesan sus zonas.

De hecho, el adelanto muestra una de las escenas del juego en el que uno de los Hunters finge estar herido para detener el carro en el que viajan Ellie y Joel.

Uno de los datos interesantes (y del que quizás veremos más en el juego) es que Joel en algún momento también perteneció a este grupo cazando y torturando a personas inocentes junto con su hermano, aunque ambos eventualmente se cansaron de esta vida con Joel volviéndose un contrabandista y su hermano uniéndose a las Luciérnagas.

Los Hunters también son una de las principales fuerzas en el mundo de The Last of Us. En el segundo juego incluso parece que algunos grupos han comenzado a salir de sus zonas y empezado a atacar comunidades bajo el control de FEDRA o pueblos reestablecidos por sobrevivientes.

Imágenes: Naughty Dog y HBO Max.