Bella Ramsey también será Ellie en la segunda temporada de The Last of Us

Este domingo recibimos el final de temporada de ‘The Last of Us’ y ahora los fans están esperando ansiosos el regreso del show. Es normal, considerando que la serie probó ser un éxito mundial y que la selección de su elenco nos enamoró, pese a las dudas iniciales de algunos.

Lo más seguro es que la segunda temporada de la serie cubra los eventos de ‘The Last of Us: Parte 2’ y el juego toma lugar cinco años después del final del primer juego. Esto significa que hay un salto importante de edad en los protagonistas, especialmente en el caso de Ellie que pasa de ser una niña a una adolescente.

La pregunta entonces es ¿regresará Bella Ramsey a interpretar a Ellie en la segunda temporada de The Last of Us? Y la respuesta de los creadores del show es absoluta: la única razón para reemplazar a Ramsey sería si la actriz decide abandonar el show:

«Somos extremadamente afortunados de tener a Bella y las cosas que viste a lo largo de toda esta temporada”, aseguró Neil Druckman, creador del juego y además showrunner para la adaptación de HBO Max. “La única forma en que alguna vez consideraríamos cambiar a Bella es si ella dijera: ‘Ya no quiero trabajar con ustedes’. Incluso entonces, no estoy seguro de que le concedamos eso. Aún podríamos obligarla a volver a la temporada 2».

Lo cierto es que la segunda temporada de The Last of Us no tiene la necesidad de cambiar a la actriz. Aunque no lo parezca (principalmente por el maquillaje y la manera en la que se grabaron ciertas escenas) Ramsey hoy cuenta precisamente con la edad de Ellie en el segundo juego: 19 años. Esto significa que la actriz no solo puede interpretar personajes más adultos, sino que precisamente encajan a la perfección con su edad actual.

También hay una razón por la que puede que los creadores del show no estén preocupados por la edad de Ramsey. En una entrevista ya se confirmó que sus planes para la segunda temporada es apartarse un poco de los eventos del segundo juego y que no todo ocurra exactamente igual.

Esto significa que es posible que el salto en el tiempo entre la primera y segunda temporada no sea tan amplio. También es posible que veamos un poco de la vida de Ellie y Joel antes de los eventos en el ‘The Last of Us Parte 2’ explorando su relación, el impacto de la mentira de Joel y el sentimiento de culpa de Ellie. Todos estos elementos son explorados en el segundo juego a través de flashbacks y memorias, así que sería interesante explorarlos de otra manera en una segunda temporada, en especial si consideramos que una de las quejas de muchos es precisamente lo poco que se permite explorar esta relación.

Por ahora no hay detalles de cuándo llegará a HBO Max la segunda temporada. Pero considerando los periodos de producción es poco probable que veamos la serie antes de 2024.

Puedes ver el episodio final de The Last of Us en HBO Max.