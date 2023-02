A continuación, daremos spoilers del capítulo 5 de The Last of Us.

Es posible que muchos de ustedes hayan terminado con la garganta seca después del último capítulo de The Last of Us. Incluso aquellos que disfrutaron del juego y conocían el destino de Sam y su Hermano Henry han reconocido que la emotividad del capítulo los tomó por sorpresa. Y sin duda un factor decisivo en esto está en cómo cambió el personaje de Sam entre los videojuegos y la serie.

¿Qué diferencias hay entre capítulo 5 de The Last of Us y el Show?

Hay algunas diferencias clave, pero de manera resumida estos son los puntos más importantes:

– Sam no es tan pequeño y tampoco es sordo.

– Henry no es un colaborador, así como tampoco se revela cuál es el motivo por el que ambos están huyendo de la ciudad.

– Un elemento en el juego es un robot de juguete que tiene Sam. En el juego su hermano le reprocha por llevar cosas que no necesitan. Cuando Sam muere Ellie conserva este juguete, en su memoria.

– Ellie no intenta curar a Sam usando su sangre. De hecho, ella desconoce que está infectado hasta la mañana siguiente cuando lo descubre.

¿Por qué The Last of Us cambió el personaje de Sam en el show?

Así que con esto tenemos dos diferencias importantes entre el juego, siendo la más importante la decisión de hacer a Sam sordo. Es un cambio importante, porque cambia la dinámica de la relación entre él y los otros personajes. En el caso de Henry, sirve para explorar y explicar los motivos por los que está siendo perseguido. Para Ellie crea un vínculo especial de comunicación que hace de su despedida un momento tan desgarrador.

De hecho, y esto es crédito para el actor que interpreta a Sam, la ansiedad y angustia que expresa cuando le cuenta a Ellie su miedo de permanecer ‘consciente’ al convertirse en un monstruo es tan realista como brutal. Las palabras de Ellie y su esperanza de que su sangre ‘salvara’ a Sam también contribuyen a incrementar el drama de su conclusión.

Hablando en el podcast oficial de The Last of Us, Craig Mazin (creador del show) explicó por qué tomaron la decisión de cambiar el personaje de Sam:

“Comenzó con una pequeña preocupación extraña que tenía… Me puso nervioso que había un modo de comunicación entre Joel y Ellie que no quería sentir que estaba repitiendo entre Henry y Sam… Y entonces estaba buscando una manera de cambiar ese modo de comunicación. También habíamos hablado un poco sobre hacer a Sam más joven porque nos gustaba la idea de que Ellie tuviera a alguien que pudiera admirarla, ya sabes, la forma en que ella admiraba a Joel”, afirmó Mazin. El creador luego explica que, enfocado en la comunicación, encontró un programa de TV que tenía como protagonistas personas con problemas auditivos.

“Así que dije: ‘¿Qué pasaría si Sam fuera sordo? Automáticamente trae cierto tipo de intimidad a esas escenas porque son tranquilas. Se habla mucho, este es un programa muy verbal y Ellie habla mucho. Y fue interesante ver cómo sería si fuera más tranquilo y también para poner a Henry y Sam en esta burbuja que tuvo que expandirse para incluir a Joel y Ellie porque había estado muy tranquilo entre los dos. ya que obviamente, usan lenguaje de señas”.

Imágenes: HBO Max y Naughty Dog