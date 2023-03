Bella Ramsey nos ha dado una fecha aproximada para la segunda temporada de The Last of Us

Este domingo que pasó se sintió extraño sin un nuevo episodio de ‘The Last of Us’. Ahora que el show terminó su primera temporada muchos están buscando cómo ocupar esas noches que durante tres meses pasamos acompañando a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). Para aquellos que están con esta tusa ‘post show’ tenemos noticias… no tan positivas. Ramsey nos ha indicado una fecha para el regreso del show y faltaría bastante para la siguiente dosis de ‘The Last of Us’.

La fecha aproximada para el regreso de la serie la recibimos a través de una entrevista que Ramsey dio para el show de Jonathan Ross en el Reino Unido. Por supuesto, uno de los temas que se tocó fue la segunda temporada y si la protagonista podía compartir algún detalle con los fans. Su respuesta fue que los fines de semana de ‘The Last of Us’ seguramente no regresarán hasta dentro de, al menos, dos años.

«Pasará un tiempo», dijo Ramsey «Creo que probablemente filmaremos a finales de este año o principio del próximo. Así que probablemente será a finales de 2024, principios de 2025».

Aunque los comentarios de Ramsey no entregan una fecha definitiva, sí encajan dentro de las expectativas que muchos tienen. Después de todo, los shows más populares de HBO suelen tener aproximadamente una ventana de dos años entre cada temporada. Una de las razones está en el nivel de producción que requieren, que se extiende conforme cada nueva tanda de capítulos promete ser más ambiciosa que la anterior (piensen, por ejemplo, en Game of Thrones).

La segunda razón está en que 2024 será el año de lanzamiento de la segunda temporada de La Casa del Dragón. Usualmente HBO Max no pone a competir a sus series estrellas en un periodo tan corto de tiempo, así que incluso un estreno a finales del próximo año suena demasiado optimista para ser verdad.

Neil Druckmann y Craig Mazin también han confirmado que Ramsey continuará protagonizando el show en la segunda temporada. Debido a que los eventos en ‘The Last of Us: Parte 2’ toman lugar cinco años después del incidente en el hospital algunos fans se preguntaban si este salto en el tiempo implicaría buscar una nueva actriz que interpretara a Ellie. Sin embargo, Ramsey no solo está dentro del rango de edad para representar al personaje (la actriz tiene 19 años al momento de publicación de este artículo, la misma edad que Ellie en The Last of Us parte 2), sino que además se ha ganado la aprobación de fans del juego y del show.

Los creadores del show también han prometido más de una segunda temporada para el show. Si los ritmos de producción se mantienen, significa que tendremos ‘The Last of Us’ hasta el menos 2027. No solo esto, sino que además han anticipado diferentes cambios en la historia para HBO. Todo esto crea un escenario de expectativa interesante para el futuro de la adaptación del nuevo show favorito de muchos.

Imágenes: HBO Max