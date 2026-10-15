Ansiedad algorítmica en Colombia: el 42 % teme perder su empleo por la IA

El 42 % de los trabajadores colombianos considera probable que la inteligencia artificial (IA) reemplace su empleo en los próximos cinco años. La preocupación ya no se limita a aprender a utilizar nuevas herramientas: para algunas personas, también implica preguntarse si sus conocimientos seguirán siendo útiles y si podrán conservar su puesto de trabajo.

El dato, recogido en el Monitor de IA 2026 de Ipsos, refleja una inquietud que puede afectar la confianza, el descanso y la capacidad de tomar decisiones. La misma encuesta señala que el 48 % de los colombianos siente mayor nerviosismo ante los productos y servicios que utilizan inteligencia artificial en el entorno laboral.

Este malestar se relaciona con lo que especialistas denominan ansiedad algorítmica, una expresión que permite estudiar las reacciones emocionales frente al avance de estas tecnologías. Sin embargo, sentir temor por los cambios en el mercado laboral no significa necesariamente tener un trastorno psicológico.

Lina Fernanda Galán Flórez, docente del programa de Psicología de la Universidad FUCS, explica que el concepto surge como una categoría para comprender estas respuestas emocionales, pero no corresponde a un diagnóstico clínico.

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La inquietud puede aparecer cuando una persona siente que su experiencia profesional pierde valor frente a sistemas capaces de producir resultados en poco tiempo. También puede surgir al comparar sus habilidades con las capacidades de una herramienta que cambia constantemente.

Una investigación de la Universidad de Johannesburgo, en Sudáfrica, publicada en febrero de 2026 en la revista científica Frontiers in Psychology, encontró preocupaciones similares al analizar 1.454 comentarios de Reddit. Entre los temas identificados estaban la posible pérdida de valor de la experiencia laboral y la incertidumbre sobre el futuro de distintas profesiones.

El temor también puede afectar la manera de trabajar. Una persona preocupada por ser reemplazada podría tener dificultades para concentrarse, cuestionar constantemente sus capacidades o sentir que sus esfuerzos ya no son suficientes.

¿Cuándo el uso de inteligencia artificial empieza a generar preocupación?

La relación con estas herramientas es otro aspecto que conviene observar. Consultar un sistema de IA para resolver dudas, organizar tareas o contrastar información no constituye, por sí mismo, una señal de dependencia.

La preocupación aparece cuando alguien siente que necesita la aprobación de una aplicación antes de actuar, incluso en decisiones personales, relaciones emocionales o asuntos relacionados con su salud.

Galán propone examinar qué lleva a una persona a consultar estas plataformas. ¿Busca información para complementar sus conocimientos o necesita que la herramienta confirme constantemente que está tomando la decisión correcta?

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Esta diferencia permite identificar hábitos que pueden estar debilitando la confianza en el propio criterio. Un ejercicio útil consiste en formular primero una respuesta personal y después compararla con la que ofrece la IA, en lugar de delegar automáticamente todo el proceso.

También conviene prestar atención a la frecuencia y a las consecuencias de estas preocupaciones. Si el miedo a perder el empleo resulta difícil de controlar, altera el sueño o interfiere con las actividades cotidianas, es recomendable buscar orientación psicológica.

La Organización Mundial de la Salud reconoce que los problemas de ansiedad pueden afectar el funcionamiento diario y requerir atención profesional. Por eso, cuando la preocupación deja de ser ocasional y empieza a limitar la vida de una persona, consultar a un psicólogo puede ayudar a comprender lo que ocurre.

La adaptación a la inteligencia artificial plantea desafíos laborales y emocionales. Aprender a utilizar estas tecnologías puede ayudar a responder a los cambios profesionales, pero también es necesario reconocer los conocimientos propios y evitar que cada decisión dependa de una respuesta automática.