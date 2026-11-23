Dos barras de sonido, dos parlantes portátiles y unos audífonos forman parte de la propuesta de Sonos para escuchar música y ver películas. Analizamos qué aporta cada equipo, cómo funciona el sonido envolvente y para quién tiene sentido esta inversión.

En una película, el sonido puede contar tanto como la imagen. Una puerta que se cierra a nuestras espaldas, la lluvia que cae alrededor de los personajes o un automóvil que atraviesa la pantalla son detalles que los ingenieros de audio incorporan para darle profundidad a cada escena. Sin embargo, no siempre los escuchamos de la manera en que fueron concebidos.

Esa es una de las razones por las que existen los sistemas de sonido envolvente. Su propósito no es simplemente aumentar el volumen, sino distribuir los diferentes elementos de una grabación para que podamos identificar mejor su procedencia.

Tuvimos la oportunidad de probar el ecosistema Sonos 27 con dos barras de sonido, Arc Ultra y Beam Ultra, dos parlantes portátiles Sonos Play y los audífonos Ace Ultra. La experiencia permitió explorar cómo funcionan estos dispositivos por separado y qué posibilidades ofrecen cuando se integran.

Sonos apuesta por equipos de alta gama que combinan ingeniería acústica, procesamiento digital y programas capaces de coordinar la reproducción entre varios dispositivos. Pero ¿qué aporta realmente cada uno y por qué alguien consideraría invertir en ellos?

Sonos Arc Ultra y Beam Ultra: dos barras con tecnologías diferentes

Las barras de sonido son el centro de un sistema de cine en casa. Se conectan al televisor y se encargan de reproducir los diálogos, la música y buena parte de los efectos de una película.

La Sonos Arc Ultra es una de las propuestas más avanzadas de la marca. Incorpora una arquitectura acústica con 15 amplificadores digitales y altavoces distribuidos para reproducir el sonido en diferentes direcciones.

Una de sus principales tecnologías es Sound Motion, diseñada para generar graves profundos mediante un transductor de dimensiones reducidas. Esto permite mejorar la reproducción de las frecuencias bajas sin aumentar considerablemente el tamaño de la barra.

También es compatible con Dolby Atmos, un formato que permite ubicar sonidos en un espacio tridimensional cuando el contenido y la conexión del televisor son compatibles.

La Sonos Beam Ultra, en cambio, está pensada para quienes buscan una barra más compacta.

Integra nueve altavoces internos, dos orientados hacia arriba, y ofrece una configuración Dolby Atmos 7.1.2. Esto significa que puede trabajar con información de sonido distribuida en canales alrededor del espectador y efectos de altura, aunque la experiencia depende de las condiciones de reproducción.

Una de sus novedades es el canal central rediseñado para mejorar la claridad de las conversaciones. También incorpora una función de mejora de voz mediante inteligencia artificial.

En las películas, esto resulta especialmente interesante porque los diálogos suelen competir con música, explosiones y otros efectos.

Ambas barras permiten utilizar Trueplay, una tecnología que ajusta la reproducción teniendo en cuenta las características acústicas de la habitación. También cuentan con funciones para mejorar las voces y reducir los sonidos intensos durante la noche.

No obstante, elegir entre Arc Ultra y Beam Ultra no debería depender únicamente de cuál ofrece más potencia. El tamaño de la sala, la ubicación del televisor y los hábitos de consumo son factores importantes.

Sonos Play y el sonido envolvente: los detalles que normalmente pasan inadvertidos

Una de las funciones más interesantes de Sonos 27 es la posibilidad de utilizar dos parlantes portátiles como parte de un sistema de cine en casa.

Esta tecnología se conoce como surround, o sonido envolvente.

Durante la prueba exploramos esta función con dos Sonos Play y las barras de sonido, utilizando una barra a la vez.

Los parlantes se ubican detrás del lugar desde donde vemos televisión. Su trabajo consiste en reproducir los sonidos que corresponden a los canales posteriores.

¿Por qué es importante?

Cuando utilizamos únicamente una barra, buena parte del audio proviene de la zona del televisor. Aunque existen tecnologías capaces de ampliar virtualmente la reproducción, incorporar parlantes físicos detrás del espectador permite que determinados efectos lleguen desde esa dirección.

Esto puede hacer que una escena tenga mayor profundidad. Por ejemplo, los sonidos de una multitud, los movimientos de un vehículo o ciertos instrumentos musicales pueden percibirse con una ubicación más definida.

También ayuda a diferenciar elementos de la mezcla que, al reproducirse desde un solo punto, pueden resultar menos evidentes.

No significa que los Sonos Play agreguen sonidos inexistentes. Su función es reproducir de manera separada la información que ya está presente en el contenido original.

Para conseguirlo, Sonos utiliza una tecnología de posicionamiento que emplea los micrófonos de los parlantes y señales de alta frecuencia. El sistema identifica dónde está cada equipo y determina automáticamente cuál debe funcionar como canal izquierdo y cuál como derecho.

La función es compatible tanto con Arc Ultra como con Beam Ultra.

Otra ventaja es que los Sonos Play no tienen que permanecer instalados detrás del sofá. Cuando queremos escuchar música en otro lugar, podemos retirarlos y utilizarlos como parlantes portátiles. Después, al devolverlos a su posición, pueden volver a cumplir su función dentro del sistema envolvente.

Esta combinación entre portabilidad y cine en casa es uno de los principales atractivos de Sonos 27.

Sonos Ace Ultra: sonido espacial sin utilizar los parlantes de la sala

Los audífonos Sonos Ace Ultra ofrecen otra forma de aprovechar el ecosistema.

Incorporan cancelación activa de ruido adaptativa y diez micrófonos, una combinación que pudimos poner a prueba. La cancelación de ruido es excelente: consigue aislar buena parte de los sonidos del entorno y permite concentrarse en la música sin necesidad de subir demasiado el volumen.

La autonomía también es uno de sus puntos fuertes. Durante nuestra experiencia, la batería demostró ser bastante duradera, hasta el punto de que no tuvimos que estar pendientes de cargar los audífonos constantemente. Con una duración anunciada de hasta 35 horas, son una buena alternativa para quienes pasan varias horas escuchando música, trabajando o viajando.

Pero una de sus funciones más interesantes aparece cuando se utilizan junto con una barra de sonido compatible.

Se llama TV Audio Swap y permite transferir el audio del televisor directamente a los audífonos.

El funcionamiento es sencillo: mientras vemos una película, mantenemos presionado el botón de contenido del auricular derecho. El sonido deja de reproducirse por la barra y pasa a los Ace Ultra.

Cuando queremos devolverlo al sistema de la sala, repetimos el procedimiento.

Es una alternativa útil para ver televisión por la noche o cuando otras personas necesitan tranquilidad.

Los audífonos también incorporan TrueCinema, una tecnología que busca adaptar la experiencia de sonido espacial a las características del lugar donde escuchamos.

Además, Sonos 27 introduce una función de enlace mediante Wi-Fi que permite trasladar la música entre dispositivos compatibles. Esta característica se presentó inicialmente en acceso anticipado.

¿Qué es Sonos 27 y cómo funciona todo el ecosistema?

Sonos 27 es la nueva generación del sistema de audio de la compañía. Su importancia está en las funciones que permiten conectar los diferentes productos.

A través de la aplicación podemos configurar las barras de sonido, organizar parlantes por habitaciones, ajustar la reproducción y administrar las funciones compatibles.

El sistema también incorpora tecnologías para identificar la ubicación de los Sonos Play y utilizarlos como parlantes traseros.

En los audífonos, la integración permite pasar de escuchar el televisor por una barra a hacerlo de manera individual.

La propuesta busca que los dispositivos puedan adaptarse a diferentes actividades sin tener que configurar un sistema completamente nuevo cada vez.

Sin embargo, hay condiciones que deben tenerse presentes. Las funciones dependen de la compatibilidad entre equipos, las actualizaciones disponibles y las conexiones del televisor.

Para reproducir determinados formatos Dolby Atmos también es necesario contar con contenido compatible y una conexión adecuada, como HDMI eARC cuando corresponda.

Las dos barras de sonido no funcionan simultáneamente como una única configuración de cine en casa. Cada una puede ser el centro de su propio sistema.

¿Vale la pena comprar el ecosistema Sonos?

Los productos Sonos pertenecen al segmento de audio de alta gama. Su precio puede representar una inversión considerable, especialmente cuando se combinan una barra, dos parlantes traseros y unos audífonos.

Por eso, la decisión de compra debería partir de una pregunta: ¿qué importancia tiene el sonido en nuestra manera de disfrutar las películas y la música?

Para alguien que utiliza el televisor principalmente para ver noticias o programas convencionales, una barra de sonido puede ser suficiente.

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Pero quienes disfrutan las producciones cinematográficas, escuchan música con frecuencia o prestan atención a los detalles de cada grabación pueden encontrar ventajas en un sistema más completo.

La Arc Ultra y la Beam Ultra ofrecen dos alternativas para mejorar el audio del televisor. Los Sonos Play permiten incorporar canales posteriores y ampliar la distribución del sonido. Los Ace Ultra añaden la posibilidad de escuchar de manera individual sin abandonar la reproducción del televisor.

También hay un aspecto práctico: poder utilizar los parlantes portátiles en diferentes habitaciones y volver a integrarlos al sistema de cine en casa.

La experiencia con Sonos 27 permite entender que el atractivo de este ecosistema no está únicamente en la potencia de sus dispositivos. También está en la manera en que se conectan, distribuyen el audio y permiten aprovechar diferentes formatos de reproducción.

¿Justifica eso su precio? Para quienes buscan una experiencia de audio de alta gama y están dispuestos a invertir en varios equipos, Sonos ofrece una propuesta que merece considerarse. Sin embargo, comprar todo el ecosistema no es indispensable para disfrutar de un buen sonido.

La decisión dependerá de cuánto valore cada persona la reproducción de los detalles, la comodidad de uso y la posibilidad de ampliar su sistema con el tiempo.