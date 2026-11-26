La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) autorizó a SpaceX a desplegar hasta un millón de satélites para Starmind, su proyecto de Data Centers en el espacio. Es la primera autorización de este tipo en la historia del país, según destacó la propia agencia en su comunicado.

La idea de la compañía de Elon Musk es sacar de la Tierra parte del cómputo que exige la inteligencia artificial: satélites alimentados con energía solar procesarían datos en órbita baja, se comunicarían con la red Starlink y devolverían los resultados a la superficie. SpaceX sostiene que los “centros de datos orbitales” son la forma más eficiente en costo y energía de atender una demanda que, dice, supera las capacidades terrestres.

El visto bueno no es un cheque en blanco. La licencia exige que el despliegue comience a más tardar en noviembre de 2033, con al menos el 10% de la constelación en órbita para 2035 y el 50% para 2038. La empresa ya ha dicho que quiere lanzar el primer satélite Starmind el próximo año. No está claro si algún día habrá realmente un millón de satélites o si SpaceX pidió un techo mucho mayor del que planea usar.

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El empujón político y el respaldo de Nvidia

El presidente de la FCC, Brendan Carr, celebró la decisión diciendo que el proyecto “abre una nueva y audaz frontera para la infraestructura de cómputo” y alineó la agencia con el impulso del gobierno de Estados Unidos a la expansión de Data Centers, un tema que pesó en las elecciones de mitad de período de este mes, donde varias comunidades se pronunciaron contra su construcción por el consumo de tierra, energía y agua. Musk respondió en X: “Muy agradecido. Será un gran activo para Estados Unidos y el mundo”.

El hardware ya tiene nombres propios. En agosto, SpaceX anunció una alianza con Nvidia para diseñar la carga de cómputo del satélite Starmind AI1: cada unidad llevaría GPUs Rubin y CPUs Vera de Nvidia, componentes de nivel de centro de datos, según la compañía.

La FCC rechazó las oposiciones presentadas por Amazon y Viasat, competidores directos en el negocio satelital, y por la Sociedad Astronómica Estadounidense, que advirtió sobre el impacto de semejante constelación en el cielo nocturno y dijo estar “desalentada y consternada” por la decisión. La autorización incluye condiciones: respaldos de comunicación, reportes periódicos y un plan detallado de mitigación de basura espacial.

Una carrera que no es de un solo jugador

Para dimensionar el número: Starlink, la red de internet satelital que SpaceX ya opera, tiene hoy algo más de 10.000 satélites en órbita. Starmind sería cien veces eso. Y la idea no es exclusiva de Musk: Google y Blue Origin también exploran Data Centers orbitales como una alternativa más verde frente a los terrestres, que consumen enormes cantidades de electricidad y de agua para refrigeración.

Los críticos apuntan a los problemas de ingeniería que nadie ha resuelto a esa escala: cómo enfriar los equipos en el vacío, cómo manejar el tráfico de un millón de objetos en órbita y qué hacer con los escombros cuando algo falle. La FCC apostó a que las condiciones alcanzan; los astrónomos, a que el cielo pagará la cuenta.

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Fuentes: BBC, GeekWire.