La inteligencia artificial seguirá impulsando buena parte de la innovación tecnológica, pero los próximos avances no dependerán exclusivamente de nuevos modelos capaces de generar textos, imágenes o respuestas. La computación biológica, la ciberseguridad automatizada y las interfaces que conectan el cerebro con las máquinas también comienzan a ganar terreno.

Así lo plantea Werner Vogels, director de Tecnología de Amazon, en sus predicciones tecnológicas para 2027 y los años siguientes. Su análisis reúne cinco desarrollos que todavía enfrentan retos científicos y técnicos, pero que podrían modificar desde la infraestructura informática hasta la investigación de enfermedades.

1. Computadoras que utilizan neuronas humanas

Una de las investigaciones más llamativas es la computación biológica. La propuesta consiste en utilizar neuronas vivas para procesar información, aprovechando algunas de las capacidades del cerebro humano para aprender y adaptarse.

Vogels menciona el trabajo de Cortical Labs, una compañía que integra neuronas humanas cultivadas en laboratorio con chips de silicio. Su sistema CL1 permite que estas células aprendan mediante estímulos y respondan a determinadas tareas.

La apuesta también responde a un problema creciente: el consumo energético de los centros de datos. Los sistemas inspirados en la biología podrían ofrecer alternativas que necesiten menos electricidad y refrigeración.

2. La inteligencia artificial también protegerá los sistemas

La segunda tendencia está relacionada con la ciberseguridad. Los mismos avances que permiten automatizar tareas también facilitan que los atacantes encuentren vulnerabilidades y desarrollen métodos para explotarlas.

La respuesta propuesta por Vogels es incorporar agentes de inteligencia artificial a las pruebas de seguridad durante todo el desarrollo de un programa. Estos sistemas podrían simular ataques, revisar código e identificar fallas antes de que un producto llegue a los usuarios.

La evaluación tampoco terminaría con el lanzamiento. Los agentes continuarían examinando los sistemas mientras están en funcionamiento, lo que permitiría detectar problemas con mayor rapidez.

3. El control de los datos será una decisión tecnológica

La ubicación de la información y quién puede acceder a ella tendrán mayor importancia para empresas y gobiernos.

La soberanía digital plantea que las organizaciones deben saber dónde almacenan sus datos, bajo qué legislación operan sus servicios y quién controla las claves de acceso.

Para Vogels, estas condiciones deben definirse desde el diseño de una solución tecnológica y no cuando aparece una exigencia regulatoria. Esto también implica evaluar qué infraestructura utilizan las compañías y qué alternativas tienen para trasladar sus operaciones si cambian las condiciones políticas o legales.

4. La inteligencia artificial podría ayudar a encontrar nuevas curas

La investigación médica es otro campo que podría experimentar cambios importantes. Los agentes de inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de información biológica, comparar posibles tratamientos y ayudar a diseñar experimentos.

Uno de los ejemplos mencionados por Vogels es el desarrollo de vacunas personalizadas de ARN mensajero contra el cáncer, cuyos objetivos terapéuticos pueden seleccionarse a partir de las mutaciones presentes en el tumor de cada paciente.

La predicción del directivo es que, antes de terminar esta década, científicos apoyados por agentes de IA podrían descubrir una cura para una enfermedad que actualmente solo puede controlarse. Los resultados, sin embargo, deberán superar las pruebas de seguridad y eficacia correspondientes.

5. Controlar dispositivos con señales del cerebro

Las interfaces cerebro-computador buscan convertir la actividad neuronal en instrucciones que puedan interpretar las máquinas.

Aunque algunos desarrollos requieren implantes quirúrgicos, la siguiente generación apunta a métodos no invasivos. Esto podría facilitar su utilización fuera de los entornos clínicos.

Entre sus primeras aplicaciones están ayudar a personas con dificultades para hablar o moverse a comunicarse y controlar dispositivos. A más largo plazo, Vogels plantea que estas interfaces podrían ampliar las posibilidades de interacción con las máquinas sin depender de teclados, pantallas táctiles o comandos de voz.

Una nueva etapa de innovación tecnológica

Las cinco predicciones muestran que los próximos avances no estarán concentrados únicamente en la inteligencia artificial generativa. También dependerán de nuevas formas de computación, sistemas de protección automatizados y herramientas que acerquen la investigación científica a problemas médicos complejos.

Aunque varias de estas tecnologías todavía están en desarrollo, su evolución durante los próximos años permitirá determinar cuáles consiguen salir de los laboratorios y llegar a aplicaciones cotidianas.