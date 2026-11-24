Dos fiscales generales de Estados Unidos demandaron este lunes a SpaceX, la conglomerada de Elon Musk que opera la red social X y la empresa de inteligencia artificial xAI, por lo que consideran una falla deliberada: permitir que su chatbot Grok generara imágenes sexualizadas de personas reales, incluidos menores, sin su consentimiento, mientras la compañía promocionaba la seguridad de la plataforma.

Las demandas, separadas pero similares, las presentaron Jay Jones, fiscal de Virginia, y Dan Rayfield, fiscal de Oregón, bajo leyes estatales de protección al consumidor. Ambas sostienen que la empresa ignoró salvaguardas estándar de la industria para destacar en la carrera de la IA y que llegó a promocionar un “modo picante” (spicy mode) que permitía crear imágenes de desnudos y contenido sexualizado. El escrito de Virginia describe esas protecciones débiles como “no un fallo, sino una característica”.

La dimensión del fenómeno la resume un estudio del Center for Countering Digital Harm citado en la demanda: entre el 29 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026, Grok habría creado y publicado en X unas tres millones de imágenes sexualizadas, entre ellas aproximadamente 23.000 que parecían mostrar menores. El ritmo estimado es de unas 190 imágenes sexualizadas por minuto y una imagen de un menor cada 41 segundos. Según ese estudio, casi el 30% de las imágenes de menores identificadas seguían accesibles públicamente una semana o más después.

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Cómo llegó Grok hasta aquí

Según la cronología de The Verge, xAI lanzó en agosto de 2025 el modo picante de Grok Imagine, su herramienta de generación de imágenes y video, que produjo deepfakes de desnudos de celebridades. En enero de 2026, Grok sumó una función que permitía a usuarios de X editar cualquier imagen de la red sin el consentimiento de quien la publicó, lo que inundó la plataforma de montajes sexualizados no consentidos de adultos y menores.

La empresa reaccionó entonces poniendo parte de esas funciones detrás de un muro de pago y bloqueando ciertas solicitudes de poses sexuales o escenarios explícitos. Las pruebas que hizo The Verge después de esos cambios encontraron, sin embargo, que las restricciones hacían poco para impedir la creación de deepfakes sexualizados.

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Qué responde la empresa

El equipo de seguridad de X dijo en un comunicado, tras conocerse las demandas, que quienes generaron ese material lo hicieron “violando deliberadamente” sus términos de servicio y “trabajando agresivamente para eludir” sus salvaguardas, y que la compañía endureció las protecciones, que incluyen clasificadores que revisan cada solicitud antes de generar una imagen y cada resultado después.

Ambas demandas, presentadas en tribunales estatales de Richmond y del condado de Multnomah, buscan daños económicos y nuevas protecciones para los consumidores. Las acusaciones aún no han sido probadas en juicio. El caso se suma a una ola regulatoria y judicial contra las imágenes íntimas generadas con IA que ya alcanzó a varios países.

Fuentes: The Verge y el comunicado de la Fiscalía General de Virginia.