El encarecimiento de las memorias está afectando directamente a Tesla. Elon Musk confirmó que el computador encargado de procesar la información para la conducción asistida ahora le cuesta el doble a la compañía. El aumento corresponde al hardware instalado en los vehículos y no implica que el precio de los automóviles se haya duplicado.

La declaración llegó el 22 de noviembre de 2026, cuando el empresario explicó en una publicación en X que el costo del sistema AI4 se duplicó por el incremento en los precios de la memoria y el almacenamiento. No precisó cuánto cuesta actualmente producirlo ni desde cuándo se registra esa diferencia.

AI4 es el computador que procesa los datos captados por las cámaras del automóvil para ejecutar las funciones de asistencia a la conducción, incluido Full Self-Driving (FSD). Aunque Tesla utiliza ese nombre comercial, el sistema supervisado requiere que el conductor permanezca atento y preparado para intervenir.

En esa publicación, Musk no anunció cambios en los precios de los vehículos, las suscripciones de FSD ni las actualizaciones de hardware.

Tesla reduce la memoria de AI4.5 por los costos

Musk reveló que la compañía redujo de 32 GB a 24 GB la memoria RAM prevista para AI4.5, una versión mejorada de su computador de conducción.

Según explicó el empresario, la decisión responde al elevado precio de la RAM. También señaló que AI4.5 representa una mejora relativamente pequeña de rendimiento, relacionada principalmente con la adopción de memoria LPDDR5X.

La RAM guarda temporalmente los datos mientras el computador los procesa, y LPDDR5X es un tipo de memoria de bajo consumo. El aumento de su precio también afecta a determinados computadores portátiles, en un mercado donde la demanda de infraestructura para inteligencia artificial está reduciendo la disponibilidad de estos componentes.

Musk afirmó que AI5 se destinará al robot humanoide Optimus y que los vehículos seguirán utilizando AI4. No detalló durante cuánto tiempo mantendrán esa generación.

El empresario considera que la capacidad actual de AI4 es suficiente para alcanzar una conducción superior a la humana. Se trata de una previsión de Musk y no de un resultado demostrado que permita considerar completamente autónomos a los vehículos equipados con este sistema.

Imagen: Tesla / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)