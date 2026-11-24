Pilotar un avión, conducir una lancha y manejar un personaje sin tocar un mando ya es posible para uno de los participantes de los ensayos clínicos de Neuralink. El paciente ha demostrado cómo puede desenvolverse en el mundo abierto de Grand Theft Auto VI mediante un implante cerebral.

La compañía de Elon Musk compartió el pasado 20 de noviembre de 2026 un video de aproximadamente dos minutos, apenas un día después del lanzamiento de GTA 6 para consolas. En la grabación, el participante, cuya identidad no fue revelada, realiza diferentes acciones dentro del título de Rockstar Games.

La demostración permite observar cómo funciona la interfaz cerebro-computador, una tecnología que interpreta las señales cerebrales y las convierte en instrucciones para dispositivos electrónicos.

Mientras transcurre la partida, aparece en pantalla una representación del mando de PlayStation 5 que ilumina los botones correspondientes a las órdenes ejecutadas. De esta manera, es posible identificar qué movimientos imagina el paciente y cómo se trasladan al entorno virtual.

Por ejemplo, para elevar la parte delantera de un hidroavión, imagina que desliza su mano derecha hacia adelante. Cuando piensa en realizar una pulsación con el dedo anular, el sistema activa el botón cuadrado del mando. Incluso cuenta con una función asociada a uno de sus pies.

Playing GTA VI with a Neuralink https://t.co/ViFjXK9OSV — Neuralink (@neuralink) November 20, 2026

Del control con la boca a las órdenes cerebrales

Antes de recibir el implante, el participante dependía de un dispositivo que sostenía con la boca para interactuar con un iPad. Este método restringía los títulos a los que podía acceder y le provocaba molestias en la mandíbula después de jugar.

Según su testimonio, recuperar la capacidad de manejar un computador le permitió restablecer su conexión con el mundo digital, más allá de las posibilidades relacionadas con el entretenimiento.

Los videojuegos han formado parte de las demostraciones de Neuralink desde marzo de 2024, cuando Noland Arbaugh, el primer receptor del dispositivo, mostró cómo podía jugar al ajedrez utilizando sus pensamientos. El mismo participante consiguió disfrutar de Civilization VI durante varias horas.

Meses después, otro paciente identificado como Alex combinó el chip cerebral con un QuadStick, un mando que se opera con la boca, para disputar partidas de Counter-Strike 2. La combinación le permitió desplazarse y apuntar simultáneamente, dos acciones que anteriormente debía ejecutar por separado.

Estas demostraciones forman parte de los ensayos clínicos de la empresa, por lo que todavía no representan una solución comercial disponible para el público general.

Imagen: Neuralink / X (captura de pantalla ajustada por ENTER.CO).