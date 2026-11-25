Las ofertas anticipadas del Black Friday en Estados Unidos incluyen descuentos reportados de entre el 40 % y el 67 % en audífonos de Apple y Bose, un celular plegable de Motorola y dispositivos para el hogar inteligente. La selección reúne precios publicados durante los días previos a la jornada comercial.
Aunque la fecha oficial es el viernes 27 de noviembre, Amazon inició su campaña el pasado 19 de noviembre y la extenderá hasta el Cyber Monday, el lunes 30.
Entre los dispositivos de audio destacan los AirPods Pro 3, que incorporan cancelación activa de ruido y medición de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Otra alternativa son los Bose QuietComfort Headphones de primera generación, unos audífonos de diadema con hasta 24 horas de autonomía y tecnología para reducir el ruido ambiental.
En la categoría de celulares, el Motorola Razr Plus de 2025 registra una rebaja equivalente a la mitad de su precio de referencia. Su diseño plegable permite consultar notificaciones y acceder a determinadas funciones desde la pantalla exterior sin necesidad de abrir el equipo.
Por su parte, las promociones de Amazon incluyen reproductores multimedia para acceder a aplicaciones de streaming desde el televisor, cámaras de seguridad para interiores y timbres inteligentes.
La siguiente tabla recoge los precios reportados hasta el 25 de noviembre de 2026, organizados de mayor a menor porcentaje de descuento.
|Producto
|Precio de referencia
|Precio en oferta
|Descuento aprox.
|Amazon Fire TV Stick 4K (2026)
|US$59,99
|US$19,99
|67 %
|Amazon Fire TV Stick 4K Select
|US$49,99
|US$17,99
|64 %
|Amazon Fire TV Stick HD
|US$39,99
|US$15,99
|60 %
|Ring Battery Doorbell 2K
|US$99,99
|US$39,99
|60 %
|Blink Mini 2K+
|US$39,99
|US$15,99
|60 %
|Amazon Fire TV Stick 4K Plus
|US$70
|US$30
|57 %
|Bose QuietComfort Headphones (1.ª generación)
|US$359
|US$167
|53 %
|Beats Solo 4
|US$199,99
|US$99
|51 %
|Motorola Razr Plus (2025)
|US$999,99
|US$499,99
|50 %
|Apple AirPods Pro 3
|US$249
|US$149
|40 %
El ahorro anunciado puede cambiar según el país de compra
Las cifras corresponden al mercado estadounidense y no incluyen posibles impuestos, gastos de transporte o costos de importación. Antes de realizar un pedido internacional, conviene comprobar si el comercio admite entregas en el país de destino y cuáles son las condiciones de garantía.
Otro aspecto importante es consultar el historial de precios. Plataformas como Keepa y CamelCamelCamel permiten identificar cuánto costaba un artículo durante los meses anteriores y determinar si la promoción representa una reducción frente a su valor habitual.
Las ofertas del Black Friday 2026 están sujetas a disponibilidad de inventario y pueden variar según el color, la configuración del dispositivo y el vendedor. No necesariamente permanecerán activas hasta el final de la campaña.
Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT).