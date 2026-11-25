Las ofertas anticipadas del Black Friday en Estados Unidos incluyen descuentos reportados de entre el 40 % y el 67 % en audífonos de Apple y Bose, un celular plegable de Motorola y dispositivos para el hogar inteligente. La selección reúne precios publicados durante los días previos a la jornada comercial.

Aunque la fecha oficial es el viernes 27 de noviembre, Amazon inició su campaña el pasado 19 de noviembre y la extenderá hasta el Cyber Monday, el lunes 30.

Entre los dispositivos de audio destacan los AirPods Pro 3, que incorporan cancelación activa de ruido y medición de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Otra alternativa son los Bose QuietComfort Headphones de primera generación, unos audífonos de diadema con hasta 24 horas de autonomía y tecnología para reducir el ruido ambiental.

En la categoría de celulares, el Motorola Razr Plus de 2025 registra una rebaja equivalente a la mitad de su precio de referencia. Su diseño plegable permite consultar notificaciones y acceder a determinadas funciones desde la pantalla exterior sin necesidad de abrir el equipo.

Por su parte, las promociones de Amazon incluyen reproductores multimedia para acceder a aplicaciones de streaming desde el televisor, cámaras de seguridad para interiores y timbres inteligentes.

La siguiente tabla recoge los precios reportados hasta el 25 de noviembre de 2026, organizados de mayor a menor porcentaje de descuento.

Producto Precio de referencia Precio en oferta Descuento aprox. Amazon Fire TV Stick 4K (2026) US$59,99 US$19,99 67 % Amazon Fire TV Stick 4K Select US$49,99 US$17,99 64 % Amazon Fire TV Stick HD US$39,99 US$15,99 60 % Ring Battery Doorbell 2K US$99,99 US$39,99 60 % Blink Mini 2K+ US$39,99 US$15,99 60 % Amazon Fire TV Stick 4K Plus US$70 US$30 57 % Bose QuietComfort Headphones (1.ª generación) US$359 US$167 53 % Beats Solo 4 US$199,99 US$99 51 % Motorola Razr Plus (2025) US$999,99 US$499,99 50 % Apple AirPods Pro 3 US$249 US$149 40 %

El ahorro anunciado puede cambiar según el país de compra

Las cifras corresponden al mercado estadounidense y no incluyen posibles impuestos, gastos de transporte o costos de importación. Antes de realizar un pedido internacional, conviene comprobar si el comercio admite entregas en el país de destino y cuáles son las condiciones de garantía.

Otro aspecto importante es consultar el historial de precios. Plataformas como Keepa y CamelCamelCamel permiten identificar cuánto costaba un artículo durante los meses anteriores y determinar si la promoción representa una reducción frente a su valor habitual.

Las ofertas del Black Friday 2026 están sujetas a disponibilidad de inventario y pueden variar según el color, la configuración del dispositivo y el vendedor. No necesariamente permanecerán activas hasta el final de la campaña.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT).