Una persona mira unos tenis en una tienda virtual, compara algunos modelos y continúa navegando por internet. Minutos después, mientras revisa sus redes sociales o consulta una página de noticias, encuentra publicidad de ese mismo producto o de artículos similares. La coincidencia puede parecer extraña, pero detrás de esos anuncios hay sistemas de inteligencia artificial que analizan la actividad digital para calcular qué podría interesarle comprar.

Esta tecnología ha cambiado la manera en que las empresas hacen publicidad. En lugar de esperar a que un consumidor busque directamente un producto, las plataformas utilizan modelos de análisis de datos para identificar comportamientos, relacionar preferencias y anticipar posibles decisiones de compra.

El proceso no implica que los sistemas puedan leer los pensamientos de las personas. Sus predicciones parten de señales que los usuarios dejan al navegar por internet, desde las búsquedas y las compras anteriores hasta el tiempo que permanecen observando un artículo.

Entre la información que alimenta estos modelos están los datos demográficos, el historial de navegación, los lugares que visitan en internet, las compras realizadas y las preferencias que manifiestan mediante sus interacciones digitales.

Fran Ernesto Romero Álvarez, director del Programa en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad Católica de Colombia, explica que existe un campo de investigación dedicado a esta tarea: los sistemas de recomendación. Su función consiste en identificar patrones de comportamiento para sugerir productos o servicios que podrían interesarle a cada usuario.

De una búsqueda en internet a una cadena de recomendaciones

Para construir estos perfiles, las plataformas utilizan distintas herramientas. Las cookies y los píxeles de seguimiento permiten recopilar información sobre la actividad en determinados sitios web. Posteriormente, los datos pueden integrarse para relacionar interacciones que corresponden a un mismo usuario.

En algunos procesos se utilizan algoritmos de resolución de identidad, capaces de cruzar información como correos electrónicos, números telefónicos o direcciones IP. Esto permite establecer relaciones entre registros obtenidos en diferentes servicios, aunque las posibilidades de seguimiento dependen de las tecnologías, los permisos y las políticas de cada plataforma.

Con la información disponible, los modelos de inteligencia artificial buscan coincidencias entre los intereses de una persona y los productos que han consultado otros consumidores con comportamientos similares.

Por ejemplo, alguien que dedica tiempo a revisar computadores portátiles para videojuegos podría comenzar a recibir anuncios de accesorios, audífonos o dispositivos relacionados. No necesariamente ha buscado esos artículos: el sistema calcula que podrían formar parte de sus intereses.

Las recomendaciones tampoco permanecen iguales. Cada clic, compra o interacción aporta nuevas señales que pueden modificar las predicciones y los anuncios que aparecen posteriormente.

Romero Álvarez señala que estos modelos aprenden progresivamente de los comportamientos digitales y ajustan sus resultados a medida que reciben más información.

La personalización también abre preguntas sobre la privacidad

Aunque esta tecnología permite a las empresas dirigir sus anuncios a públicos con mayores probabilidades de compra, también plantea preguntas sobre la cantidad de información que recopilan y cómo la utilizan.

La personalización depende de datos que, en ocasiones, los usuarios no relacionan directamente con la publicidad que reciben. Por eso, conocer los permisos de las aplicaciones, revisar las opciones de privacidad y administrar las cookies son medidas que permiten tener mayor control sobre la actividad digital.

La publicidad predictiva no adivina lo que una persona quiere comprar. Calcula probabilidades a partir de su comportamiento y de patrones encontrados en millones de interacciones. Esa diferencia explica por qué un anuncio puede aparecer antes de una búsqueda y también por qué las recomendaciones pueden equivocarse.