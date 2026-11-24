La competencia entre los fabricantes de automóviles está cambiando. Durante años, la potencia del motor, el cilindraje y el consumo de gasolina determinaron buena parte de las diferencias entre vehículos. Ahora, con la expansión de los modelos eléctricos e híbridos, la innovación se concentra en componentes menos visibles para los conductores, como la química de las baterías, la arquitectura eléctrica y los sistemas informáticos que controlan el vehículo.

La transformación ya tiene cifras en Colombia. Entre enero y octubre de 2026 se matricularon 129.604 vehículos híbridos y eléctricos, un crecimiento del 91,33 % frente al mismo periodo del año anterior, según los datos compartidos por la industria. Además, 42 de las 83 marcas presentes en el Salón Internacional del Automóvil 2026, realizado en Corferias, cuentan con portafolios electrificados.

Sin embargo, hablar de carros eléctricos implica reconocer que no todos utilizan la misma tecnología. Una de las diferencias más importantes está en la batería, el componente que concentra buena parte del costo del vehículo y determina aspectos como la autonomía, el peso y la velocidad de carga.

Las dos composiciones más extendidas son NMC (níquel, manganeso y cobalto) y LFP (litio-ferrofosfato). La primera ofrece mayor densidad energética, por lo que permite almacenar más electricidad en un espacio reducido. Esto resulta conveniente para vehículos que necesitan autonomías amplias y prestaciones elevadas.

Las baterías LFP, por su parte, prescinden del níquel y el cobalto. Aunque almacenan menos energía por unidad de peso, ofrecen mayor estabilidad térmica, una vida útil prolongada y menores costos de fabricación. Esta alternativa también permite diversificar la dependencia de minerales utilizados en la industria.

Para Andrés Aguirre, Country Manager de Astara Colombia, la evolución de estas composiciones abre posibilidades para desarrollar vehículos con diferentes características y necesidades de movilidad.

El voltaje y el software también están cambiando la conducción

Otra transformación ocurre en la arquitectura eléctrica. Mientras buena parte de los vehículos eléctricos utiliza sistemas de 400 voltios, algunos fabricantes están incorporando plataformas de 800 voltios.

Esta configuración permite reducir la corriente necesaria para transmitir la misma potencia, disminuir las pérdidas por calentamiento y facilitar recargas de mayor velocidad cuando se dispone de estaciones compatibles. Para el conductor, esto puede representar menos tiempo conectado a un punto de carga.

El software también adquirió un papel central. Los vehículos actuales integran cámaras, radares y otros sensores que alimentan los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Estas tecnologías permiten funciones como el frenado automático de emergencia, el mantenimiento de carril y el control de velocidad adaptativo.

La oferta tampoco se limita a los eléctricos puros. Los híbridos enchufables (PHEV) combinan un motor eléctrico con uno de combustión, mientras que los eléctricos de autonomía extendida (EREV) utilizan un generador de gasolina para producir electricidad cuando la batería lo necesita. En este último grupo están los Leapmotor B10 y C10.

Esta variedad responde a una dificultad particular de Colombia: la autonomía sigue siendo una preocupación para quienes recorren largas distancias por carreteras montañosas y encuentran una infraestructura de carga todavía en desarrollo.

La electrificación también tiene implicaciones ambientales. La Agencia Internacional de Energía estima que un vehículo eléctrico de tamaño medio puede generar más de un 55 % menos de emisiones de gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida que uno equivalente de gasolina.

Colombia tiene una ventaja por la participación de la generación hidroeléctrica en su matriz energética. No obstante, ampliar la red de carga, preparar técnicos especializados y desarrollar sistemas de reciclaje y aprovechamiento de baterías serán tareas necesarias.

El crecimiento de las matrículas demuestra que el interés por estas tecnologías aumenta. El siguiente desafío será conseguir que la infraestructura y los servicios del país respondan a una industria que ya está cambiando la ingeniería del automóvil.