La guerra de las plataformas de música contra la avalancha de canciones fabricadas por inteligencia artificial acaba de subir de nivel. Tidal anunció que a partir del 9 de diciembre rechazará y eliminará de su catálogo cualquier pista generada por completo con IA, una medida que la empresa estima que sacará del aire unos 29 millones de canciones.

Los números que la compañía puso sobre la mesa explican la urgencia: según Robert Andersen, responsable de música de Tidal, el 43% de las pistas distribuidas a la plataforma en los últimos 90 días fueron generadas con IA, y el 96% de esas canciones no registró ni una sola reproducción. Una vez activa la política, Tidal calcula que rechazará entre 80.000 y 85.000 pistas nuevas al día. Las cifras provienen de la propia empresa y no de una auditoría independiente.

La definición importa. Tidal actuará solo contra las grabaciones “generadas por completo” con IA, no contra la música creada con asistencia de estas herramientas. La empresa reconoce que la tecnología de detección tiene límites y que prefiere evitar falsos positivos; a medida que mejore, dice, extenderá la medida a las grabaciones “sustancialmente” generadas. Las composiciones escritas por IA, por ahora, quedan fuera de la acción.

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Qué cambia para quien escucha

Para los oyentes hay dos efectos prácticos. El primero es la transparencia: Tidal etiqueta las pistas que identifica como generadas por completo con IA. El segundo es el control: en la configuración de la app se pueden bloquear esas grabaciones, de modo que no suenen ni aparezcan en las recomendaciones personalizadas a medida que se actualicen. Y para los artistas, una regla clave ya vigente: las pistas totalmente generadas no reciben regalías.

La plataforma también irá tras el fraude. Según su política actualizada, retirará la música con IA que busque engañar a los oyentes, suplantar el nombre o la imagen de un artista o desviar reproducciones y regalías que corresponden a músicos reales. Para filtrar las entregas de los distribuidores usará la herramienta de detección Ircam Amplify junto con revisiones de metadatos.

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Una industria que se blinda por partes

Tidal no está sola, aunque sí es la más drástica. Bandcamp prohibió la música generada con IA a comienzos de este año. Spotify informó que retiró de sus recomendaciones 50 millones de pistas de “slop” y spam generado con IA en el último año y lanzó insignias para identificar a los artistas que usan una identidad artificial. YouTube Music ya etiqueta estas canciones, Apple Music prepara sus propias etiquetas y Deezer permite filtrarlas.

El fondo del problema es económico: cada reproducción de una pista sintética desvía regalías de un fondo común que se reparte entre músicos humanos. Con millones de canciones subidas cada semana a casi cero costo, la moderación dejó de ser una opción editorial para volverse una defensa del modelo de negocio de los artistas. La pregunta abierta es si los detectores estarán a la altura del volumen.

Fuentes: Tidal y The Verge.