Reducir el tamaño de los componentes ópticos sin comprometer la visibilidad de las imágenes es uno de los desafíos para fabricar gafas de realidad aumentada similares a las convencionales. Una investigación conjunta de Samsung Research y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang (POSTECH), en Corea del Sur, propone una solución.

El equipo desarrolló una guía de ondas óptica de 1,5 milímetros de grosor. Este componente conduce el contenido digital desde una pantalla diminuta hasta los ojos y permite superponer información sobre el entorno real.

De acuerdo con el estudio publicado en Nature el 11 de noviembre de 2026, uno de los problemas de los sistemas tradicionales es que ampliar el campo de visión y la zona desde la cual se observa el contenido puede provocar pérdidas de luminosidad.

Para reducirlas, los investigadores recurrieron a metasuperficies, estructuras microscópicas diseñadas para controlar la dirección en la que se propaga la luz. La distribución de estos elementos permite dirigir los rayos en diferentes trayectorias.

La propuesta utiliza dos capas de nitruro de silicio en lugar de tres. Una conduce los colores azul y verde, mientras que la otra combina el rojo y el verde. Esta configuración permite reproducir imágenes a todo color.

Imágenes visibles tanto en interiores como en exteriores

El prototipo ofrece un campo de visión diagonal de 30 grados. La pupila debe situarse dentro de una zona de 8 × 8 milímetros para observar el contenido proyectado, mientras que la guía de ondas se encuentra a 15 milímetros del ojo.

En cuanto al aprovechamiento de la luz, el sistema registra una eficiencia de luminancia promedio de 1.938 nits por lumen, con un máximo de 4.225. Estas cifras expresan la relación entre la luminancia obtenida y el flujo luminoso suministrado, por lo que no equivalen directamente al brillo de una pantalla convencional.

Las demostraciones muestran texto legible bajo luz solar intensa e imágenes a todo color en interiores. En estas últimas pruebas, la micropantalla funcionó al 30 % de su potencia.

Los 1,5 milímetros corresponden exclusivamente al componente óptico. La investigación no establece el grosor definitivo de unas gafas ultradelgadas comerciales, que tendrían que incorporar otros elementos electrónicos y su propia fuente de alimentación.

Imagen: POSTECH / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).