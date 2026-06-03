Oura Ring 5: precio, monitoreo de presión arterial y nuevo diseño

Los fabricantes de dispositivos de salud continúan ampliando su propuesta de anillos inteligentes, una categoría centrada en el seguimiento de variables relacionadas con el sueño, la actividad física y el bienestar general. Con el lanzamiento del Oura Ring 5, la compañía especializada en salud preventiva incorpora una función para analizar tendencias de presión arterial durante el sueño y reduce el tamaño del dispositivo hasta un peso mínimo de 2 gramos.

Gracias a una reorganización completa de los componentes internos, el nuevo modelo reduce en un 40 % su volumen respecto a la generación anterior. Este cambio da como resultado un dispositivo más ligero y delgado que la versión previa, con un formato pensado para utilizarse de forma continua durante el día y la noche.

Sus dimensiones alcanzan los 6,09 milímetros de ancho y 2,28 milímetros de grosor. El peso parte desde los 2 gramos, dependiendo de la talla elegida. Estas cifras permiten utilizarlo durante periodos prolongados sin añadir demasiado peso al dedo, una característica especialmente importante en dispositivos diseñados para registrar datos las 24 horas.

Fabricado en titanio tanto en el exterior como en el interior, el anillo utiliza un material empleado habitualmente en esta categoría de productos por su combinación de ligereza y resistencia. Además, puede sumergirse hasta 100 metros de profundidad, por lo que no es necesario retirarlo para nadar, entrenar o realizar otras actividades acuáticas.

Características y funciones del Oura Ring 5

Para mejorar la precisión de las mediciones, los sensores y sistemas de procesamiento fueron completamente rediseñados. El objetivo es ofrecer lecturas más precisas en personas con diferentes tonalidades de piel y distintos grosores de dedo, factores que pueden influir en el rendimiento de algunos sistemas de medición óptica.

Entre los elementos integrados se encuentran sensores rojos e infrarrojos capaces de registrar los niveles de oxígeno en sangre. También utiliza sensores LED verdes e infrarrojos que trabajan de forma alternada para medir la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria durante las horas de sueño.

Un sensor digital registra tendencias de temperatura corporal, mientras que un acelerómetro recopila información sobre movimiento, actividad física y hábitos diarios. En total, el anillo puede registrar más de 50 métricas relacionadas con el bienestar general.

El análisis de tendencias de presión arterial durante el sueño forma parte de las nuevas funciones. Aunque no realiza mediciones directas ni sustituye a un tensiómetro, puede identificar cambios que ayuden a detectar patrones cardiovasculares a largo plazo y proporcionar datos adicionales para el seguimiento de determinados indicadores.

A ello se suman análisis relacionados con perturbaciones respiratorias nocturnas y nuevas opciones para registrar información asociada a medicamentos utilizados en tratamientos de control de peso. La aplicación permite almacenar datos sobre dosis, evolución corporal y posibles efectos secundarios para mantener un seguimiento más detallado.

Hasta nueve días de batería y acceso a funciones mediante suscripción

La autonomía estimada se sitúa entre seis y nueve días con una sola carga. La duración puede variar según la talla elegida, la frecuencia de uso y la configuración de determinadas funciones. Completar la carga suele requerir entre 20 y 80 minutos.

Compatible con teléfonos Android y iPhone, el anillo utiliza Bluetooth Low Energy para la sincronización de datos. También admite actualizaciones automáticas de software, dispone de modo avión e incorpora funciones de localización por Bluetooth para facilitar su búsqueda en caso de pérdida.

Los datos registrados pueden consultarse desde la aplicación oficial de la marca. Allí es posible acceder a informes personalizados, funciones basadas en inteligencia artificial y herramientas adicionales que se incorporan a través de actualizaciones periódicas. El servicio también permite integrarse con más de 100 aplicaciones de terceros.

Utilizar las funciones esenciales no requiere pagos adicionales. Sin embargo, los análisis más avanzados y determinadas herramientas relacionadas con la interpretación de datos de salud están disponibles mediante una suscripción mensual, una condición que conviene tener en cuenta antes de realizar la compra.

Precio, acabados y cómo elegir la talla correcta

El Oura Ring 5 estará disponible en los acabados Silver, Black, Stealth, Brushed Silver, Gold y Deep Rose. Las versiones Silver y Black tendrán un precio de 399 dólares, mientras que los acabados Stealth, Brushed Silver, Gold y Deep Rose costarán 499 dólares.

La preventa ya se encuentra disponible a nivel internacional y los primeros envíos comenzarán el 4 de junio de 2026. Por el momento, la compañía no ha confirmado cuándo llegará esta generación a todos los mercados donde actualmente se comercializa la versión anterior.

Antes de completar la compra conviene prestar especial atención a la talla. La marca utiliza medidas propias que no coinciden exactamente con las empleadas en los anillos convencionales, por lo que recomienda solicitar el kit de tallaje gratuito antes de realizar el pedido.

Dentro del paquete de tallaje se incluyen anillos de muestra que reproducen las dimensiones reales del producto. La recomendación oficial es utilizar la talla elegida durante al menos 24 horas, incluyendo el periodo de sueño, para verificar que la medida seleccionada se adapta correctamente a los cambios naturales de tamaño que experimentan los dedos a lo largo del día.

Cuando surja indecisión entre dos medidas, la recomendación oficial es optar por la más pequeña para mantener el ajuste recomendado por el fabricante. Cada compra incluye el anillo, un cargador adaptado a la talla seleccionada y un cable USB-C.

Imagen: Oura