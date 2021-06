WhatsApp ya estaría probando mensajes que se autodestruyen después de vistos

WhatsApp tiene la opción de mensajes que desaparecen después de siete días y evidentemente los usuarios deben estar usándolo porque la aplicación de mensajería ahora quiere ofrecer más opciones, entre ellas que el mensaje desaparezca después de visto.

Sí, ya habíamos contado que esto llegaría hace unos meses, cuando Will Cathcart, CEO de WhatsApp, y Marz Zuckerberg, CEO de Facebook, dieron una entrevista para el portal WABetainfo. Lo interesante es ya tenemos unos primeros pantallazos de cómo funcionarían los mensajes que desaparecen después de ser vistos; por ahora, esto solo servirá para los mensajes con archivos media, es decir imágenes y videos.

WhatsApp has introduced a secret Easter egg for photos and videos set to view once on WhatsApp for Android.

I forgot to publish this video yesterday, thank you if you mentioned me 😀 pic.twitter.com/RIx4jAuvWk

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 30, 2021