El nuevo Tecno Spark 50 4G llega al mercado con un perfil técnico que supera lo habitual en su segmento, posicionándose como una opción robusta para quienes buscan versatilidad. Gracias a su audio dual con certificación DTS, que ofrece un sonido estéreo envolvente, y a la tecnología NFC para pagos sin contacto, el equipo eleva la experiencia de uso diario hacia un estándar de gama superior.

Este rendimiento se complementa con la capacidad de ejecutar juegos exigentes mediante sus 24 GB de RAM extendida. Además, el dispositivo garantiza la conectividad en situaciones críticas a través de FreeLink 2.0, un sistema de antenas diseñado para enviar mensajes o realizar llamadas de voz a corta distancia incluso en zonas totalmente fuera de la cobertura de red móvil.

Autonomía que redefine su categoría

Cuando Tecno anunció la versión 5G a finales de marzo, quedó claro que la familia crecería. Esta variante 4G llega con argumentos propios: una batería de 7 000 mAh que lo posiciona como líder en autonomía dentro del segmento de entrada, respaldada por carga rápida de 18 W vía USB-C.

El rendimiento y la fluidez diaria dependen del chip MediaTek Helio G81 (6 nm), eficaz en redes sociales, streaming y navegación. A eso se suma la memoria RAM extendida, una de las funciones más prácticas al permitir alcanzar hasta 24 GB de memoria activa (8 GB físicos + 16 GB virtuales) en la versión tope de gama, facilitando el uso de múltiples aplicaciones simultáneas.

Con un peso de 210 gramos, el equipo mantiene una cifra coherente para su gran capacidad energética. Si bien no es el más ligero, apuesta por una solidez física superior con certificación IP64 contra polvo y salpicaduras. Su durabilidad destaca al resistir caídas desde 1,8 metros, mientras que un sensor de huella lateral agiliza el acceso sin tocar la pantalla.

Conectividad y audio: más de lo esperado

La ficha técnica revela funciones usualmente reservadas para gamas superiores. FreeLink 2.0 permite la conexión directa entre dispositivos hasta a 1,5 km de distancia, una ventaja crítica en zonas rurales, eventos masivos o emergencias donde la red colapsa.

Asimismo, la inclusión de NFC facilita pagos sin contacto y lectura de etiquetas inteligentes sin invertir en un equipo de gama media. El apartado se completa con GPS, Bluetooth, radio FM, OTG y un giroscopio por software para apps de navegación y realidad aumentada.

En cuanto al sonido, los dobles altavoces con certificación DTS Sound mejoran la experiencia multimedia. Este sistema eleva la calidad de audio en videos y música sin requerir accesorios, aunque conserva el jack de 3,5 mm para quienes prefieren auriculares con cable.

Pantalla, cámara y configuraciones

Su panel LCD de 6,78 pulgadas cuenta con 120 Hz de tasa de refresco, asegurando desplazamientos fluidos. La resolución HD+ (720 x 1 600) es estándar para su categoría y resulta suficiente para que textos e imágenes luzcan nítidos en el uso cotidiano.

Para fotografía, dispone de una cámara trasera de 50 MP y una frontal de 8 MP, ambas con flash propio. La iluminación frontal es especialmente útil en videollamadas y selfies nocturnos. Además, integra un sensor de infrarrojos para manejar electrodomésticos directamente desde el móvil.

El dispositivo llega con Android 16 e HiOS 16, disponible en tres configuraciones:

4/128 GB (12 GB totales)

6/128 GB (18 GB totales)

8/256 GB (24 GB totales)

Tecno Spark 50 4G: precio y disponibilidad

El Tecno Spark 50 4G ya está disponible en mercados seleccionados como Bangladesh desde este 10 de abril de 2026. Los precios oficiales de lanzamiento son:

Variante 4/128 GB: 17 499 BDT (aprox. 142 USD)

Variante 6/128 GB: 19 999 BDT (aprox. 163 USD)

Variante 8/256 GB: 22 499 BDT (aprox. 185 USD)

La expansión de este modelo hacia América Latina, África y el Sudeste Asiático se espera de forma progresiva durante las próximas semanas.

Imagen: Tecno / Editada con IA (ChatGPT)