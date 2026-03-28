Tecno acaba de presentar el Spark 50 5G en la India, un teléfono de gama económica que llama la atención desde el primer vistazo por su diseño trasero. Lleva una isla de cámara horizontal en forma de píldora construida en aluminio de la serie 6, un acabado que hasta ahora solo se veía en equipos bastante más caros, como el Google Pixel 10.



Pantalla, rendimiento y cámara

La pantalla de 6,78 pulgadas cuenta con resolución HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. No es Full HD, pero el desplazamiento por redes sociales, aplicaciones y animaciones del sistema se ve fluido. La frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz mejora la precisión y la velocidad de respuesta en pantalla, una diferencia notable al escribir o jugar.

Integra el procesador MediaTek Dimensity 6400 5G+, fabricado con tecnología de 6 nanómetros, que ofrece rendimiento estable y eficiente en consumo de batería. Es un chip adecuado para el uso habitual sin exigencias gráficas extremas. Llega en cuatro configuraciones, desde 4 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento hasta 16 GB de RAM con 256 GB, y todas permiten ampliar la RAM mediante memoria virtual.

No tiene ranura para microSD, así que conviene elegir la configuración adecuada desde el inicio porque no hay forma de expandir el almacenamiento después. Mide 167,9 × 79,3 × 8,18 mm, un tamaño grande pero habitual en esta categoría.

La cámara trasera es de 50 MP con apertura f/1,85, lo que permite capturar más luz en condiciones de poca iluminación. La frontal es de 8 MP con flash, útil para videollamadas y selfies en interiores. No hay sistema multicámara en ninguno de los dos módulos.

Batería, software y conectividad

La batería de 6.500 mAh es uno de los argumentos más sólidos del equipo. Es una capacidad alta incluso para teléfonos de gamas superiores, y en uso normal apunta a una autonomía holgada. La carga de 45 W reduce el tiempo de recarga de forma considerable frente a los cargadores de 18 o 25 W habituales en esta franja de precio.

El teléfono llega con Android 16 bajo la capa HiOS 16, aunque Tecno no ha informado cuántas actualizaciones de software recibirá. El audio cuenta con certificación DTS, que mejora la experiencia de sonido tanto en el altavoz integrado como en auriculares.

En conectividad el equipo ofrece más de lo esperado para su precio. Incluye 5G+, WiFi de doble banda en 2,4 y 5 GHz, Bluetooth 5.4, NFC para pagos sin contacto, GPS/GNSS, radio FM, mando a distancia por infrarrojos para controlar televisores y aires acondicionados, y FreeLink 2.0.

Conserva el jack de 3,5 mm para auriculares con cable. El lector de huellas está ubicado en el lateral. La certificación IP64 protege contra salpicaduras y polvo, y la MIL-STD-810H indica que el equipo superó pruebas de resistencia a caídas, temperaturas extremas y humedad.

Tecno Spark 50 5G: precio y disponibilidad

El Spark 50 5G sale a la venta el 3 de abril en India a través de Amazon, Flipkart y tiendas físicas. La variante de 4 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento tiene un precio de 16.999 rupias, unos 179 dólares. La de 6 GB de RAM con 128 GB sube a 18.999 rupias, alrededor de 200 dólares. Los precios de las configuraciones con más memoria no han sido confirmados todavía.

Por ahora el lanzamiento es exclusivo para India y no hay información oficial sobre disponibilidad en otras regiones. Sin embargo, las certificaciones del Spark 50 5G registran dos versiones con capacidades de batería distintas, 6.500 mAh y 6.150 mAh, lo que sugiere que podría existir una variante destinada a otros mercados. Estará disponible en cinco opciones de color, entre púrpura fantasía, oro champán, verde menta, gris titanio y negro tinta.

Imagen: Editada con IA / Gemini