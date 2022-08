Las 3 funciones de WhatsApp que te darán más privacidad

WhatsApp es una de las aplicaciones de Meta que más ha presentado actualizaciones nada más en los primeros 8 meses de este año. Vimos cómo llegaron las ‘Comunidades’ en abril, las reacciones a los mensajes que llegaron en marzo y los audios en segundo plano que se anunció en febrero. Pero las actualizaciones no terminan.

En el último mes hemos visto las nuevas funciones que se han revelado por filtradores o encontradas en las versiones beta de la app. Ahora, la aplicación hizo oficial dichas actualizaciones que llegarán para aumentar tu privacidad en WhatsApp. Se trata de esconder el ‘En línea’, poder enviar una foto que se pueda ver una sola vez, a la que además no se le pueda tomar captura de pantalla y el salir de los grupos sin avisar a nadie. Pero como dijo Jack, vamos por partes.

Hasta ahora, WhatsApp nos había permitido ocultar la última conexión a personas que no tienes en tus contactos, a todos tus contactos y recientemente a los contactos que tú elijas. Ahora, la aplicación se renovó con lo que todos esperábamos: ocultar el ‘En línea’. Y es que ¿cuántos no quisiéramos entrar a la aplicación como ninjas para prescindir de alguien?

La función llegaría a la sección de privacidad mediante los ajustes de WhatsApp y tal como anunció la app estará llegando a lo largo de este mes a todos los usuarios.

Suele pasar que nos agregan a un grupo de WhatsApp al que no queremos pertenecer, pero en el que la pena nos obliga a seguir dentro. Pensando en esas personas, Meta está agregando una función que no avisa a los participantes que alguien salió del grupo, no obstante, el administrador si podrá saberlo. La función llegará también en los próximos días a todos los usuarios.

Bloqueo de capturas de pantalla

Hasta el momento, WhatsApp había incluido una opción bastante útil para no dejar rastro de los archivos multimedia que enviamos. Con la función de “configurar para ver una sola vez” que está disponible una vez vayamos a enviar una foto, le permite al remitente ver una única vez el archivo y no se guardará en su galería. Ahora, con la nueva actualización, estas fotografías no permitirán captura de pantalla.

Una vez, la persona que recibió el mensaje quiera tomar la captura, aparecerá un mensaje que indica que la captura está bloqueada. Lo que aún no conocemos es si tú podrás elegir esto o si será una función que se activa predeterminadamente. Esta función a diferencia de las dos anteriores, llegará en los próximos meses, pero no tenemos fecha exacta.

Imagen: Blog WhatsApp