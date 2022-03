WhatsApp comenzó a probar las reacciones a los mensajes: así funcionarán

A inicios de febrero de 2022, WhatsApp anunció que se encontraba ultimando los detalles de próximas actualizaciones que llegarán a la aplicación. Entre ellas, habilitar las reacciones con emojis a los mensajes. Pues bien, casi dos meses después, el servicio de mensajería comenzó a probar en ciertos usuarios esta función.

Así lo adelantó el portal WABeta Info, desde donde se advierte que la actualización 2.22.8.3 está disponible para los dispositivos con sistema operativo Android, siempre y cuanto tengan una cuenta beta. No obstante, el sitio web también sostiene que esta nueva característica está siendo habilitada para un grupo muy reducido de esos usuarios, por lo cual sugieren esperar hasta la próxima actualización para poder contar con los cambios.

WhatsApp is rolling out message reactions!

After enabling reaction notifications, WhatsApp is finally releasing message reactions to certain beta testers on WhatsApp beta for Android! Are you lucky?https://t.co/aY3xbetmMr

