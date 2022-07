¡Lo que estábamos esperando! Pronto podrás ocultar el ‘en linea’ de WhatsApp

Me ha pasado que en ocasiones entro a WhatsApp a responder un mensaje específico pero aun no quiero responderle a otra persona, sin embargo, al verme ‘en línea’ la persona que he ignorado me escribe de nuevo y ya no tengo escapatoria. La solución más sencilla para ello es que la aplicación nos permita ocultar el ‘en línea’ así no sabrán cuándo entramos a revisar mensajes.

Hasta el momento, Meta, la compañía matriz detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp, había implementado esta opción en sus dos redes sociales, más no en su app de mensajería instantánea. Ahora, parece que finalmente escucharon las suplicas de los usuarios. WABetainfo, portal dedicado a las novedades y actualizaciones de WhatsApp reportó que, revisando la beta para Android 2.22.16.12, encontraron pistas que los conducen a esta nueva función.

Tal y como informa el portal, WhatsApp parece estar incluyendo una actualización importante en temas de privacidad en su última beta. Aunque aún desconocemos cuándo llegará esta función a todos los celulares en la versión oficial de la aplicación, podemos tener la certeza de que pronto podremos ocultarnos. Esta, sin duda, es una función que llega a complementar la privacidad de la app.

Te puede interesar: WhatsApp: Ahora podrás configurar varios chats como temporales a la vez

Por ejemplo, en noviembre del año pasado, WhatsApp agregó la opción de ocultar la última conexión a contactos específicos. Desde entonces, los usuarios pueden seleccionar con quienes quieren compartir su estado. Por otro lado, la aplicación también agregó soporte para elegir quién puede ver tu información de perfil.

Ahora solo nos queda conocer la fecha de lanzamiento de esta función, no obstante, podemos hacernos a una idea basados en las anteriores actualizaciones. Podemos pensar que ésta contará con la opción también de ocultar el ‘en línea’ para todos, para nadie o para algunos contactos seleccionados. Una vez se confirme la función, los informaremos en nuestro portal.

Imagen: