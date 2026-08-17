Xiaomi 18 Ultra habría sido cancelado: esto es lo que se sabe

El Xiaomi 18 Ultra, uno de los modelos más esperados de la próxima gama alta de Xiaomi, podría no llegar al mercado. Según una filtración recogida por GSMArena, el dispositivo habría sido cancelado y la familia 18 quedaría compuesta por solo tres equipos. La compañía no ha confirmado estos planes.

Las dudas vienen de varios meses atrás. Reportes previos ya hablaban de una pausa en el desarrollo, y la información más reciente apunta a que el proyecto habría sido descartado para esta generación.

Por qué el Xiaomi 18 Ultra podría quedar fuera de la nueva generación

La posible cancelación no significaría el fin de la denominación Ultra. Existe la posibilidad de ver un sucesor directo del actual 17 Ultra el próximo año, en lugar de eliminar la gama del catálogo. Entre las razones que se manejan está el encarecimiento de componentes clave como la memoria y el almacenamiento, aunque la marca no ha explicado qué habría motivado la decisión.

El Xiaomi 18 Pro Max pasaría a ocupar el lugar más alto de la familia. Información previa lo ha relacionado con mejoras en fotografía, el futuro Snapdragon 8 Elite Gen 6 y una batería de mayor capacidad, aunque esas características aún no han sido confirmadas. Hasta ahora, los modelos Ultra concentraban las apuestas fotográficas más ambiciosas de la compañía, un enfoque que mantiene el actual 17 Ultra, por lo que quedarse sin sucesor alteraría la estructura habitual de la marca.

La tendencia tampoco se limitaría a Xiaomi. La misma fuente sugiere que vivo y Oppo reservarían sus próximos buques insignia, el X500 Ultra y el Find X10 Ultra, exclusivamente para China, sin salto a otros mercados. Esto contrastaría con la generación actual, ya que tanto el vivo X300 Ultra como el Oppo Find X9 Ultra llegaron a mercados internacionales. En el caso de vivo, esa expansión había roto con su costumbre de mantener los Ultra concentrados en su país de origen.

Ninguna de las tres compañías ha confirmado estos planes. Los usuarios fuera de China podrían quedarse sin acceso a los próximos modelos más exclusivos de estas tres marcas.

Imagen: Xiaomi / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)