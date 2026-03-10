Xiaomi todavía no terminó de presentar la familia 17 a nivel global y ya circulan datos concretos sobre el Xiaomi 18. Las filtraciones provienen principalmente de Digital Chat Station y del usuario Smart Pikachu en Weibo, dos fuentes con historial de aciertos en el ecosistema Android que apuntan a cambios de fondo tanto en la línea estándar como en el tope de gama.



El primer cambio visible sería el tamaño de pantalla, el Xiaomi 18 llegaría con 6,4 pulgadas, una décima más que el modelo anterior, lo que le daría margen físico para alojar una batería más grande y un módulo de cámara más ambicioso sin tener que saltar directamente al formato Ultra.

El Snapdragon 8 Elite Gen 6 sería el procesador de la serie, aunque el Ultra llegaría con una versión Pro del mismo chip con mejor procesamiento de imagen, gestión más afinada de los algoritmos de Leica y mayor velocidad en escenas complejas de fotografía y vídeo.

El modelo base rompe la jerarquía fotográfica de la gama

El dato más llamativo tiene que ver con la cámara. El Xiaomi 18 estándar contaría con un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles, una resolución que hasta ahora Xiaomi reservaba para los modelos Ultra, acompañado de un sensor principal también de 200 MP y un ultra gran angular de 50 MP. Eso se traduce en zoom a larga distancia sin perder detalle, algo que en generaciones anteriores solo era posible pagando por el modelo más caro.

Los modelos Pro y Pro Max compartirían exactamente el mismo sistema de cámara, algo poco habitual dentro de la gama, mientras el base concentraría el zoom óptico periscópico —útil para fotografía de viajes, deportes o cualquier situación donde la distancia importa—, los Pro apostarían por un módulo dual sin teleobjetivo y mantendrían la pantalla secundaria trasera como elemento diferenciador.

Lo que aún falta confirmar es la batería del modelo base. El Xiaomi 17 global llegó con 6.330 mAh, y la lógica del aumento de pantalla apunta a que la siguiente generación podría superar los 6.500 mAh, suficiente para cerrar el día con margen incluso con un uso intensivo de pantalla.

Xiaomi 18 Ultra recupera la cuádruple cámara y apunta a los 7.000 mAh

El Xiaomi 18 Ultra recuperaría cuatro cámaras en la parte trasera, abandonando el triple módulo con zoom mecánico óptico del 17 Ultra. El Xiaomi 15 Ultra ya había utilizado ese esquema con dos teleobjetivos, y la vuelta a esa fórmula tiene una razón concreta: cubrir más distancias focales sin que la imagen pierda nitidez entre salto y salto.

La configuración incluiría sensor principal de una pulgada, ultra gran angular, teleobjetivo para retratos y teleobjetivo periscópico de alta resolución. Con cuatro lentes independientes, el salto entre el gran angular y el zoom extremo sería más suave y los resultados más consistentes, sin los recortes digitales que aparecen cuando el sistema tiene que cubrir distancias que el hardware no alcanza.

Digital Chat Station apunta además a que el modelo llegaría con el Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro —versión superior a la del resto de la familia—, memoria RAM LPDDR6 y una batería superior a los 7.000 mAh, superando los 6.000 mAh del 17 Ultra, una cifra que lo colocaría entre los smartphones con mayor autonomía del segmento premium.

En cuanto al calendario, Smart Pikachu sitúa el debut en China a finales de 2026, repitiendo el patrón del 17 Ultra. Los modelos estándar de la serie 18 apuntarían a septiembre, mientras que la llegada a mercados como España no tiene fecha confirmada aún.

Imagen: Xiaomi / Editada con IA