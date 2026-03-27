Infinix NOTE Edge 5G llega a Colombia: batería de 6150 mAh, pantalla curva y Live Photo

El fabricante Infinix anunció la llegada a Colombia del NOTE Edge 5G, un dispositivo que busca simplificar una de las decisiones más comunes entre los usuarios: elegir celular sin tener que comparar decenas de opciones. La propuesta apunta a un público amplio que necesita equilibrio entre rendimiento, batería, diseño y precio, sin sacrificar funciones clave en el uso diario.

El lanzamiento ocurre en un momento de crecimiento de la conectividad. La adopción de redes 5G sigue en aumento en el país, lo que ha elevado las expectativas frente a velocidad, estabilidad y capacidad de los equipos. En ese contexto, la marca introduce un modelo que intenta responder de forma integral a esas exigencias, sin centrarse únicamente en un apartado técnico.

El NOTE Edge 5G incorpora una pantalla AMOLED curva de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de hasta 120 Hz. Este panel, protegido con Gorilla Glass 7i, apuesta por una experiencia visual más fluida y con mejor reproducción de color, además de integrar certificación de luz azul reducida para disminuir la fatiga visual. Su diseño ultradelgado, de apenas 7,2 mm de grosor, refuerza la intención de combinar estética con ergonomía.

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En el apartado de rendimiento, el dispositivo integra el procesador MediaTek Dimensity 7100, fabricado en 6 nanómetros. Este chip, acompañado de hasta 16 GB de RAM (incluyendo expansión virtual), permite ejecutar múltiples aplicaciones sin interrupciones, con un desempeño pensado tanto para tareas cotidianas como para consumo de contenido y juegos. A esto se suma el sistema operativo XOS 16 basado en Android 16, que incluye funciones de inteligencia artificial accesibles desde un solo toque.

Uno de los puntos más llamativos está en la batería. El equipo incluye una unidad de 6.150 mAh con carga rápida de 45W y tecnología de regeneración que, según la compañía, permitiría conservar su rendimiento durante varios años. También ofrece carga inversa, lo que convierte al teléfono en una fuente de energía para otros dispositivos.

Un diseño que prioriza experiencia completa

Más allá de los números, la apuesta del NOTE Edge 5G se centra en ofrecer una experiencia consistente. La cámara principal de 50 megapíxeles introduce el modo Live Photo, una función que captura instantes con movimiento, similar a lo que ya se ha visto en gamas más altas. Esto se complementa con múltiples modos de grabación, desde video en 2K hasta opciones creativas como cámara dual o time-lapse.

En audio, el dispositivo integra altavoces estéreo con certificación JBL y compatibilidad con sonido de alta resolución, mientras que en conectividad suma NFC, Bluetooth 5.4, WiFi de doble banda e incluso sensor infrarrojo, una característica cada vez menos común.

Otro elemento relevante es el soporte a largo plazo. Infinix promete tres años de actualizaciones de sistema y cinco años de parches de seguridad, un punto que cobra peso en un segmento donde la vida útil del dispositivo es determinante para la compra.

El NOTE Edge 5G ya se encuentra disponible en Colombia por menos de 1,2 millones de pesos en cadenas como Éxito, Falabella y Alkosto, además del operador WOM. Incluye 24 meses de garantía, lo que refuerza su propuesta como una compra confiable para quienes buscan evitar la incertidumbre al elegir un nuevo equipo.