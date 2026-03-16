iPhone 17e vs iPhone 17: las diferencias que debes conocer antes de comprar

Elegir entre el iPhone 17e y el iPhone 17 puede parecer sencillo a primera vista. Ambos dispositivos comparten buena parte de la tecnología más reciente de Apple, incluido el procesador A19, el sistema operativo iOS 26 y varias funciones de Apple Intelligence. Sin embargo, al revisar los detalles aparecen diferencias que influyen en la experiencia diaria y en el tipo de usuario al que se dirige cada modelo.

El iPhone 17e aparece como la versión más accesible dentro de la nueva generación. Mantiene el diseño resistente con Ceramic Shield 2 y un marco de aluminio pensado para soportar el uso cotidiano. Su pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas ofrece buena calidad de imagen y un tratamiento antirreflejo que mejora la visibilidad al aire libre.

También incluye carga inalámbrica con MagSafe y un almacenamiento inicial de 256 GB. Esto representa un aumento frente a modelos anteriores de la línea “e”, que tradicionalmente empezaban con menos capacidad. El equipo incorpora además una cámara Fusion de 48 megapíxeles que combina fotografía en alta resolución con un teleobjetivo de 2x para acercamientos sin pérdida notable de detalle.

El procesador A19 es otro de los puntos compartidos con el resto de la familia. Gracias a este chip, el iPhone 17e puede ejecutar funciones de inteligencia artificial, edición de imágenes y tareas exigentes sin problemas de rendimiento. La batería ofrece hasta 26 horas de reproducción de video, una cifra suficiente para cubrir un día completo de uso intensivo.

Pantalla, cámaras y fluidez: las diferencias con el iPhone 17

El iPhone 17 añade varios elementos que marcan distancia frente al modelo más económico. La pantalla crece ligeramente hasta las 6,3 pulgadas y suma tecnología ProMotion, que permite una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz. Esto se traduce en desplazamientos más suaves, animaciones más fluidas y una experiencia más cómoda al jugar o navegar.

Las cámaras también reciben mejoras. El sistema fotográfico incluye dos sensores traseros de 48 megapíxeles: una cámara principal y una ultra gran angular con mayor resolución que la generación anterior. Esta configuración amplía las posibilidades para fotografía de paisajes, tomas grupales o video.

En la parte frontal aparece una cámara de 18 megapíxeles con función Center Stage. El sistema puede ajustar el encuadre durante videollamadas o grabaciones para mantener a las personas dentro del cuadro, incluso cuando se mueven.

Otro cambio relevante está en la autonomía. Apple estima hasta 30 horas de reproducción de video para el iPhone 17, lo que representa una ligera ventaja frente al modelo 17e.

Ambos dispositivos funcionan con iOS 26 y comparten herramientas basadas en Apple Intelligence. Entre ellas se incluyen traducción en tiempo real en llamadas o mensajes, generación de emojis personalizados y herramientas de escritura capaces de corregir o resumir textos.

La elección entre los dos depende en gran medida del tipo de uso. El iPhone 17e reúne buena parte de la potencia y funciones del modelo principal a un precio menor. El iPhone 17, por su parte, ofrece una experiencia más completa en pantalla, cámaras y batería.

Para quienes priorizan el costo y el rendimiento general, el modelo 17e puede resultar suficiente. Quienes buscan una experiencia más avanzada en fotografía y fluidez visual probablemente encontrarán mayor valor en el iPhone 17.