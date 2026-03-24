Honor 600 y 600 Pro: lo que se sabe de su batería de 9.000 mAh y cámara de 200 MP

Las filtraciones vuelven a poner a Honor en el radar de la gama media-alta. Los próximos Honor 600 y 600 Pro se dejan ver antes de su anuncio oficial con una propuesta que combina decisiones de diseño reconocibles y un salto evidente en batería y fotografía.

Las imágenes anticipadas muestran un módulo de cámaras rectangular que recuerda a los modelos recientes de Apple. No se trata de una copia exacta, pero la referencia es clara. El Honor 600 opta por una configuración más simple con dos sensores alineados en vertical, mientras que el 600 Pro incorpora un tercer lente y distribuye el flash y el enfoque láser en distintas zonas del módulo.

Un diseño familiar con ajustes propios

Ambos dispositivos incluirían un botón físico dedicado a la cámara, un elemento poco habitual en Android que podría facilitar el acceso rápido a funciones fotográficas. Este tipo de decisiones apunta a un uso más práctico en el día a día, más allá de la estética.

En pantalla, no hay grandes sorpresas, pero sí una base sólida: panel OLED de 6,57 pulgadas, resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz. Es un estándar que ya se espera en este segmento y que garantiza fluidez en navegación, juegos y consumo multimedia.

La batería toma protagonismo frente a todo lo demás

El dato más llamativo está en la autonomía. Tanto el Honor 600 como el 600 Pro integrarían una batería de hasta 9.000 mAh, una capacidad poco común incluso en gamas superiores. La apuesta por baterías de silicio permitiría alcanzar esa cifra sin comprometer tanto el diseño, aunque habrá que ver su impacto real en peso y grosor.

En fotografía, los dos modelos compartirían un sensor principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica. Más allá del número, el resultado final dependerá del procesamiento de imagen, un terreno donde la competencia es cada vez más exigente. El modelo Pro añadiría funciones de zoom, aunque todavía sin detalles confirmados.

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El rendimiento quedaría en manos de un chip de la serie Snapdragon 8 de Qualcomm, lo que los ubica un escalón por encima de la media tradicional de esta categoría.

Honor tiene previsto lanzar estos dispositivos en Europa, pero mantiene en reserva dos datos clave: precio y fecha. Esa combinación será la que determine si estas especificaciones se traducen en una opción competitiva o quedan limitadas a una buena ficha técnica.