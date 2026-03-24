Redmi K100 llegaría con zoom periscópico y potencia de 2 nm en 2026

La próxima generación de celulares de Redmi comienza a perfilarse antes de su lanzamiento oficial. Las primeras filtraciones sobre la serie Redmi K100 anticipan cambios relevantes en fotografía, potencia y posicionamiento dentro de la gama alta, con una presentación prevista para la segunda mitad de 2026.

El avance más visible estaría en las cámaras. Por primera vez, todos los modelos de la serie integrarían un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles. Esta tecnología permite alcanzar mayores niveles de zoom óptico sin sacrificar calidad, algo que hasta ahora estaba reservado para dispositivos más costosos. La ausencia de este tipo de lente había sido una limitación en generaciones anteriores, especialmente en los modelos base.

Si se confirma su incorporación como estándar, la serie K100 daría un paso importante al ofrecer una cobertura fotográfica más completa. En la práctica, los usuarios podrían capturar imágenes a larga distancia con mayor detalle, ampliando las posibilidades en fotografía móvil sin depender exclusivamente del zoom digital.

En el caso del Redmi K100 Pro Max, las mejoras irían más allá. Las filtraciones apuntan a una cámara principal de 200 megapíxeles, acompañada del teleobjetivo periscópico. El tamaño del sensor también crecería, lo que se traduciría en mejor captación de luz. Esto tendría impacto directo en fotografías nocturnas o en entornos con iluminación limitada, donde el detalle suele perderse.

Más potencia y precios en ajuste

El rendimiento sería otro de los pilares de esta generación. El modelo más avanzado incorporaría el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6, desarrollado con tecnología de 2 nanómetros. Este salto permitiría no solo mayor potencia, sino también mejor eficiencia energética. Algunas versiones incluso podrían superar los 5 GHz, una cifra poco habitual en smartphones.

Con este hardware, el K100 Pro Max se ubicaría entre los equipos más potentes del mercado Android al momento de su lanzamiento. La mejora se reflejaría en tareas exigentes como videojuegos, multitarea o funciones de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

El aumento en las capacidades también implicaría un ajuste en los precios. El costo de componentes como chips y memoria RAM viene al alza, lo que impactaría el valor final. Aun así, Redmi mantendría su estrategia de ofrecer características de gama alta por debajo de otros fabricantes.

La serie K100 apunta a reducir aún más la distancia entre los celulares premium tradicionales y las opciones más accesibles. Si las filtraciones se cumplen, esta generación podría convertirse en una de las más competitivas del mercado en 2026.