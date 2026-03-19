El Honor Magic 9 Pro ya está generando expectación en el sector tecnológico. Filtraciones recientes apuntan a una evolución significativa en fotografía móvil centrada en el sistema de cámara. Aunque los datos no están confirmados oficialmente, el historial del filtrador Digital Chat Station aporta credibilidad a lo publicado.

Según esa misma fuente, Honor estaría probando un prototipo con dos sensores traseros de 200 megapíxeles, uno actuando como gran angular principal y otro como teleobjetivo periscopio. Lo llamativo no es solo la resolución, sino que se aplicaría a ambos módulos, algo poco habitual incluso en la gama alta más competitiva del mercado actual.

En los últimos años, los 200 megapíxeles se han convertido en un argumento recurrente entre los teléfonos insignia, pero lo común es reservar esa resolución para el sensor principal. Que Honor apueste por esa cifra también en el teleobjetivo periscópico marcaría una diferencia real respecto a la mayoría de los dispositivos de su categoría.

Doble sensor de 200 megapíxeles, la apuesta fotográfica del Honor Magic 9 Pro

Para el sensor principal, la filtración indica que Honor estaría evaluando dos opciones de OmniVision. La primera es el OV52B, con un tamaño de 1/1,3 pulgadas, pensado para capturar imágenes nítidas incluso en escenas donde hay mucha diferencia entre zonas muy iluminadas y zonas en sombra. Se espera que este sensor llegue a varios teléfonos de gama alta a lo largo de 2026.

La segunda opción es el OVB0D con un tamaño de 1/1,12 pulgadas, físicamente más grande que el anterior. En fotografía móvil un sensor más grande capta más luz para obtener imágenes más limpias y con mayor detalle en situaciones complicadas. Además incorpora una tecnología llamada LOFIC Gen 2 HDR diseñada para evitar que las zonas muy brillantes de una foto aparezcan quemadas sin detalle.

Si el nuevo modelo combina uno de estos sensores con un teleobjetivo periscópico también de 200 megapíxeles, el resultado sería un sistema capaz de mantener alta resolución tanto en fotos generales como en capturas con zoom, algo que hoy en día pocos dispositivos ofrecen en ambos módulos al mismo tiempo.

El Honor Magic 8 Pro llegó en 2025 con procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, batería de 7.200 mAh, triple cámara de 50 megapíxeles y pantalla de 6,71 pulgadas. Las filtraciones del Magic 9 Pro apuntan a un salto generacional en resolución de cámara y tecnología de sensor, con una pantalla que crecería a aproximadamente 6,85 pulgadas, lo que llevó al informante a referirse al dispositivo como el modelo de pantalla grande dentro de la línea Magic 9.

Imagen: Editada con IA / ChatGPT