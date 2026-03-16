Si estás comparando el Xiaomi 17 Ultra vs Honor Magic 8 Pro, la decisión no es tan obvia como parece. Ambos montan el mismo procesador, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, y apuntan al mismo usuario. Pero a pesar de partir de una base técnica idéntica, las decisiones de diseño y la diferencia de precio los convierten en propuestas bastante distintas.



El Magic 8 Pro tiene una pantalla de 6,71 pulgadas con un brillo máximo global de 1.800 nits y hasta 6.000 nits en HDR, una cifra que pocas pantallas del mercado igualan. El Xiaomi usa un panel ligeramente más grande de 6,9 pulgadas y alcanza 3.500 nits. Para consumo de contenido HDR en interiores, el Honor tiene una ventaja clara. Ambos pesan prácticamente lo mismo, alrededor de 219 gramos.

En resistencia, el Honor cuenta con certificaciones IP68 e IP69K, mientras el Xiaomi se queda en IP68 con inmersión de hasta 6 metros. Para la mayoría de las personas ambos son más que suficientes, pero el Honor ofrece mayor protección frente a chorros de agua a alta presión, algo que el Xiaomi no cubre.

Cámara y batería: donde cada marca apostó sus fichas

El Xiaomi 17 Ultra es para quien fotografía en serio. Su sensor de 1 pulgada con óptica Leica Summilux, zoom óptico de 4,3x y grabación en 8K a 30fps marca una diferencia visible en conciertos, viajes o cualquier situación donde la luz y el detalle importan. El Honor responde con 200MP y 4K a 120fps, más que suficiente para quien no vive pegado al visor.

En batería la ventaja es del Honor. Sus 6.270 mAh con carga de 100W por cable y 80W inalámbrica se traducen en menos tiempo conectado al enchufe y más autonomía durante el día. El Xiaomi ofrece 6.000 mAh con 90W por cable y 50W inalámbrica, números sólidos pero por debajo del rival. Ninguno incluye cargador en la caja, dato que conviene considerar al calcular el precio final.

Xiaomi 17 Ultra vs Honor Magic 8 Pro: ¿cuál comprar según tu perfil?

Si fotografías y grabas vídeo de forma habitual y buscas uno de los mejores sistemas de cámara del mercado sin importar el precio, el 17 Ultra es tu teléfono. Si usas el móvil para todo lo demás, redes sociales, trabajo o consumo de contenido, el Honor ofrece mejor pantalla HDR, mayor resistencia al agua y carga más rápida por bastante menos dinero.

El Xiaomi 17 Ultra está disponible desde €1.499 (~$1.724 USD) en 16 GB de RAM y 512 GB, con variante de 1 TB por €1.699 (~$1.954 USD). El Honor Magic 8 Pro parte desde €839 (~$965 USD) en 12 GB de RAM y 512 GB. La diferencia supera los $750 dólares, una cifra que antes de pagar vale la pena poner sobre la mesa.

Imagen: Generada con IA / Gemini