Colombia y Argentina impulsan mercado de smartphones en Latinoamérica: esta es la marca más vendida

El mercado de smartphones en América Latina cerró 2025 con un crecimiento leve, pero con contrastes marcados entre países. De acuerdo con el más reciente informe de Counterpoint Research, los envíos de celulares en la región aumentaron un 1,8% interanual, una cifra moderada que refleja tanto la resiliencia del sector como las tensiones económicas que atraviesan varios mercados.

El reporte señala que el comportamiento no fue uniforme. Mientras algunos países lograron recuperarse, otros registraron caídas importantes. México, por ejemplo, experimentó la contracción más fuerte de la región, con una disminución cercana al 11%. Este resultado estuvo influenciado por el exceso de inventario acumulado desde 2024 y por un menor gasto de los consumidores.

En contraste, Argentina y Colombia se convirtieron en los motores del crecimiento regional. Ambos países reportaron incrementos de dos dígitos en los envíos, aunque por razones distintas. En el caso argentino, la recuperación responde a una base de comparación baja, tras un 2024 marcado por restricciones a las importaciones.

Colombia, por su parte, mostró dinamismo impulsado por la competencia entre fabricantes y un aumento en la redistribución de equipos hacia mercados vecinos como Venezuela.

Marcas tradicionales y nuevos jugadores

El informe también evidencia cambios en la participación de las marcas. Samsung se mantiene como líder regional, con cerca de un tercio de los envíos totales. Sin embargo, su desempeño varía según el país, lo que abre espacio para otros competidores.

Entre ellos, Xiaomi continúa consolidando su presencia al mantenerse de forma constante entre los tres primeros lugares en distintos mercados. A esto se suma el crecimiento de marcas más recientes en la región.

Honor destacó como la compañía de mayor crecimiento en 2025. Su expansión se apoyó en inversiones en marketing, fortalecimiento de equipos comerciales y apertura de tiendas físicas en países clave. En paralelo, Infinix ha ganado terreno en segmentos específicos, lo que refleja una mayor fragmentación del mercado.

Este cambio en el mapa competitivo coincide con una mayor presión sobre los precios. Desde finales de 2025, los smartphones han registrado incrementos en sus valores en distintos países de la región. Frente a esto, los minoristas han optado por ofrecer planes de financiación para facilitar el acceso a los dispositivos.

Otro factor que influye en la dinámica del mercado es la extensión del ciclo de vida de los equipos. Los consumidores están conservando sus teléfonos durante más tiempo, lo que reduce la frecuencia de renovación y limita el volumen de ventas.

Las proyecciones para 2026 apuntan a un escenario más retador. Según el análisis de Counterpoint Research, el mercado latinoamericano podría contraerse hasta un 14%, afectado por inventarios elevados y presiones en los segmentos de gama de entrada, especialmente por la escasez de componentes como la memoria.

El comportamiento de los próximos meses dependerá de la capacidad de las marcas para adaptarse a un consumidor más cauteloso, en un entorno donde el precio y las condiciones de financiamiento juegan un papel cada vez más determinante.

Monitor de mercado de Counterpoint Research