¿Película de Super Smash? Nintendo dice que más cintas de sus videojuegos están en camino

La película de Super Mario Bros es un éxito absoluto. El filme no solo se ha convertido en la cinta más taquillera de 2023, sino que también ha alcanzado otros récords como ser la adaptación de videojuegos más exitosa en la pantalla grande. Por supuesto, una segunda película de Super Mario era algo obvio (en especial si consideramos la escena post créditos). Pero parece que Nintendo tiene planes ambiciosos y promete que más cintas de sus videojuegos podrían estar en camino.

El comentario llegó vía Shigeru Miyamoto, el legendario diseñador y productor de juegos para Nintendo, que en una entrevista para Nikkei (un medio japonés) aseguró que el publisher de videojuegos es como “una agencia de talentos” y hay muchos otros “artistas” al momento de escoger cuál puede ser su próxima adaptación.

“Hay muchas formas posibles de hacerlo”, aseguró Miyamoto, que luego explicó cuál sería el proceso de selección para elegir el siguiente título en llegar a la pantalla grande “como usar personajes que serían aptos para películas o personajes muy conocidos«. Miyamoto no entregó detalles que indiquen que algún proyecto esté en camino de ser anunciado. Pero sorprendería que otros estudios no tomen la iniciativa después de ver los resultados de taquilla de Super Mario.

Shuntaro Furukawa, durante la rueda de prensa de Super Mario, ya había anticipado que la compañía estaba explorando otras oportunidades en Hollywood para nuevas adaptaciones. Es probable que en estos momentos las ofertas están llegando de estudios como Disney o Warner, ahora que la compañía japonesa está dispuesta a permitir adaptaciones desde occidente y parece haber encontrado una fórmula para que estas cintas funcionen.

Nintendo, por supuesto, tiene una de las librerías de propiedades intelectuales más grandes en existencia, por lo que la comparación con una agencia de talentos no resulta equivocada. Lo mejor es que, gracias al tono familiar de sus juegos, es fácil imaginar muchas de estas historias como el próximo éxito de cartelera. ¿Cuánto para una serie de películas que exploren la historia de The Legend of Zelda? ¿Por qué no apostar por un filme de Kirby que lo convierta en el próximo ‘baby groot’?, ¿Cuánto falta para que alguien saque una historia comercial inspirada en Animal Crossing?, ¿Necesitamos una película por separado para Donkey Kong, Waluigi o Yoshi?

Parece que Nintendo está esperando a que Super Mario Bros salga de la cartelera para anunciar cuál será su siguiente proyecto. La película que se estrenó en 2023 estuvo, al menos, por dos años en producción así que bajo esa misma lógica sería muy optimista esperar que tengamos otro filme inspirado en uno de los juegos de Nintendo antes de 2024/2025. Pero es el mejor momento para soñar y esperar que en algún momento tengamos nuestro evento de tipo ‘Avengers’ y finalmente recibamos la cinta de ‘Super Smash Bros’ que merecemos.

Imágenes: Nintendo