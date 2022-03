Bueno, esto ya lo esperábamos: Nintendo ha confirmado que la secuela de Breath of The Wild ha sido aplazada para 2023. El anuncio fue realizado a través de un video en su canal de YouTube, así como sus redes sociales en el que Eiji Anonuma, productor de la serie de the Legend of Zelda, que el equipo había decidido extender esta ventana para el lanzamiento del juego.

Durante el anuncio Anonuma hizo énfasis en cómo la secuela de Breath de of the Wild aspira a ser un título mucho más ambicioso al extender el terreno de juego no solo al suelo, sino a todo el cielo. Pero que esto es tan solo una parten de la experiencia de ‘mundo extenso’ que Nintendo quiere ofrecer, con nuevas mecánicas, tipos de combate y otros secretos por presentar.

Por desgracia Nintendo no compensó el retraso del juego con alguna nueva información. También es importante notar que la ventana de 2023 no indica si veremos el juego en el primer trimestre o incluso semestre de 2023.

En años recientes Nintendo ha sido bastante abierto con el aplazamiento de sus juegos más importantes. Títulos como Animal Crossing New Horizons también recibieron nuevas fechas de lanzamiento en su momento, por lo que no sorprende que un proyecto de la escala de la secuela de Breath of the Wild haya sido movido para 2023.

De nuevo, el aplazamiento debería sorprender a pocos. La ventana de lanzamiento de 2022 era bastante irreal y, para ser justos, la poca información ofrecida sobre el título debía ser una pista sobre el cambio de fecha. En estos momentos ni siquiera sabemos el título de juego. De acuerdo con Nintendo el nombre es bastante importante dentro de la historia, así que suponemos que contiene algún tipo de spoiler que no será revelado hasta que más detalles sobre la campaña de la secuela de Breath of the Wild salgan a la luz.

¿Quiere esto decir que no veremos algún adelanto del próximo juego de The Legend of Zelda en junio durante E3 2022? El anuncio del aplazamiento nos debería preparar para que el Nintendo Direct de ese mes se concentre en otros juegos, como Pokémon Scarlet y Violet, que ahora pasan a ser los títulos más importantes de Nintendo a ser presentados en 2022.

Imágenes: Nintendo.