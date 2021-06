El título de ‘Breath of the Wild 2’ contiene spoilers

A estas alturas no es desacertado decir que ‘Breath of the Wild 2’ es uno de los juegos más esperados a futuro. Una muestra de esto está en la conversación que despertó el pequeño vistazo que Nintendo nos dio del título esta semana. Pero, entre todas las revelaciones, nos llama la atención que Nintendo todavía no haya compartido el nombre de la secuela.

A estas alturas tenemos clips del juego e incluso una ventana de salida (2022). Sin embargo, todavía no contamos con un título. ‘Breath of the Wild 2’ es el nombre con el que nos hemos referido a la secuela, pero no es la manera ‘oficial’ con la que Nintendo ha nombrado el juego. Entonces ¿Por qué no lo conocemos todavía? La razón es sencilla: contiene spoilers.

Durante el Nintendo Treehouse (el segmento de entrevistas y demos que sigue al Nintendo Direct en E3) Bill Trinen y Nate Bihldorff respondieron la razón por la que simplemente se refieren a ‘la secuela de Breath of the Wild’.

«En cuanto a por qué estamos reprimiendo el nombre, solo tendrás que estar atento porque, obviamente, los nombres de Zelda son algo importantes,» dijo Trinen durante una entrevista con IGN. «Este título… dará pequeñas pistas sobre lo que tal vez va a pasar».

Tiene sentido, al menos si consideramos la historia de los títulos en ‘The Legend of Zelda’ sobre sus juegos. Pero lo que también nos indica es que el significado del nombre puede tener mucha relación con el primer juego. Es decir, si el título fuera el nombre de alguna mecánica nueva o elemento de la mitología desconocido, entonces no habría razón para ocultarlo.

Pero lo cierto también es que, aunque la tradición de los juegos de los juegos suele incluir algún elemento clave para el juego (The Ocarina of time, siendo uno de los ejemplos más evidentes), ‘Breath of the Wild’ subvirtió un poco esta idea. En el juego no hay alguna mecánica o elemento mitológico con este nombre. En vez de esto, el título correspondió con la sensación y ambiente que el juego genera, más que con un spoiler directo sobre su historia. De hecho, es posible que pocos hayan siquiera cuestionado por qué razón el juego de la Nintendo Switch se llama así.

‘Breath of Wild 2’ (o como sea que termine llamando) se estrenará en 2022 para la Nintendo Switch.

Imágenes: Nintendo