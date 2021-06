¿Y mi juego? Las ausencias de Nintendo en E3 2021

Una tradición de Nintendo en sus Direct es dejarnos con las dudas de dónde están algunos juegos. E3 2021 no fue la excepción.

Con una presentación de 40 minutos y el formato tradicional del Nintendo Direct, no faltaron noticias durante la presentación del Publisher y desarrollador. Había algunos títulos que, era seguro, iban a realizar su aparición como por ejemplo los próximos títulos de Pokémon, Shin Megami Tensei, el reciente título anunciado de ‘Mario+Rabbids’ y otros juegos presentados en E3 2021 para la Switch.

Pero la otra tradición de Nintendo en sus Direct de E3 es dejarnos con las dudas de dónde están algunos juegos que, para nosotros, era la verdadera razón por la que estábamos faltando a una reunión de la mañana o adelantando el almuerzo. Aquí no venimos a hablar de los juegos que recibimos, sino de las ausencias más notables en la presentación de Nintendo durante E3 2021.

Mención honorable: Switch Pro

La única razón por la que mencionamos la Switch Pro, es porque la mitad de los artículos por Internet daban por sentado que algún teaser o anuncio se realizaría respecto a la nueva versión de la Nintendo Switch. Pero este es el tema: Nintendo ya había confirmado que la presentación de hoy no tocaría ningún tema de hardware.

Por supuesto, teníamos cientos de rumores afirmando lo contrario. Incluso contábamos con un reporte de Bloomberg que había dicho que el anuncio de la Switch Pro se iba a realizar previo a E3 2021, para permitir a ciertos desarrolladores el poder anunciar sus juegos en compañía de la nueva consola. Más importante, el mismo Nintendo confirmó que la presentación se iba a concentrar únicamente en software, no en hardware. ¿Por qué tanto medio repitió la misma información? Quizás para estar preparados para lo imposible o quizás porque sonaba mucho más interesante que decir que no teníamos la menor idea de qué esperar de Nintendo este año en E3 2021.

‘Pokémon Legend of Arceus’ (y los remake)

Quizás la única razón por la que vale la pena mencionar estos juegos… es porque todo el mundo estaba seguro de que iban a aparecer durante la presentación. Aunque ‘Pokémon’ tiene sus propios directos, usualmente también hacen parte de la presentación de E3. Más importante, ni siquiera requeríamos alguna sorpresa, pues ya sabemos cuáles son los próximos dos grandes juegos de la franquicia: los remake de ‘Pokémon Diamante’ y ‘Pokémon Platino’, así como ‘Pokémon Legend of Arceus’.

Sobre el primero, creo que la mayor duda de muchos es si se tratará tan solo de un remake más. Muchos esperan que la nueva generación de consolas traiga algo más que simplemente la posibilidad de jugar un clásico de la DS. Considerando que el juego sale a finales de año todavía queda un tiempo para resolver estas preguntas, pero E3 simplemente parecía como el escenario más adecuado para ellos. Sobre ‘Pokémon Legend of Arceus’ tenemos muchas más preguntas, sobre todo con respecto a su calidad. Puede ser obvio decir que los jugadores esperan que el este mundo abierto que se prometió sea algo más que una versión extendida del Área Silvestre. Esto significa que esperamos que el desempeño gráfico este a la altura de… no sé, otro juego similar que tiene monstruos en un mundo abierto, enfocado en multijugador y la exploración, disponible en la Switch y que corre sin problemas… lo que queremos decir es que necesitamos saber si The Pokémon Company’ le está apostando a un ‘Monster Hunter’… o si resultaremos decepcionados de nuevo.

‘Metroid Prime 4’

Esta es la cosa: Metroid Prime 4 hizo parte del primer E3 que tuve que cubrir para ENTER.CO en 2017. Cuesta creer que llevamos cuatro años esperando nueva información sobre el próximo tiempo de la franquicia, pero suponemos que el tiempo pasa rápido cuando hay muchos juegos por completar y el mundo afuera es un caos. Pero en E3 2021 venimos a cobrar deudas y la de este título se encuentra bastante vencida.

Entendemos la demora. Nintendo reveló que el desarrolló del juego inicial no estaba a las expectativas por lo que tuvo que volver a revisar el título. No sabemos qué tan profundas eran estas correcciones, pero la ventana de cuatro años nos hace creer que no eran tan ligeras como suponíamos.

¿Qué esperábamos en E3 2021? Señales de vida era un buen inicio. ¿Está el proyecto muerto o solo de parranda? Todo lo que tenemos para velar es un teaser de menos de 10 segundos, así que resulta decir si a estas alturas estamos emocionados por la llegada de Metroid Prime 4 o tan solo con la idea de resolver el misterio detrás de su existencia.

‘Bayonetta 3’

No es poco común que un juego se anuncie y pasen varios años antes de que llegue a nuestras manos. Esta es una verdad que cualquier fan de Platinum Games conoce muy bien. Esto es lo que ha ocurrido con ‘Bayoneta 3’. En 2017, durante la ceremonia de los Video Game Awards, se presentó el primer teaser que anticipó el regreso del Hack and slash de acción. El teaser nos mostraba a Bayonetta en una situación precaria, disparando a un enemigo misterioso que detenía sus balas y las desintegraba, para luego eliminar la existencia de la bruja.

Desde entonces, nada. De nuevo, algo que no sorprende considerando el tiempo promedio que toma a Platinum Games el entregar uno de estos títulos (‘Bayonetta salió en 2009 y ‘Bayonetta 2’ en 2014). Uno podría decir, a estas alturas, que la década de espera entre juegos es parte del gameplay, pero en E3 2021 al menos nos gustaría ver un teaser… una señal de vida… una esperanza que, siendo realistas, no tenía muchas razones de existir considerando que el estudio no había dado algún indicio de que rompería el silencio 4 años después durante E3 2021.

Imágenes: Nintendo