‘Breath of the Wild 2’ llegará en 2022

Desde que Nintendo anunció ‘Breath of the Wild 2’, en lo que se siente como una eternidad así haya sido tan solo dos años atrás, el juego se ha convertido en el juego más esperado por los fans de la Switch. Es fácil de entender el por qué. El título más reciente en la franquicia principal de ‘The Legend of Zelda’ inició una racha de éxitos y pavimentó en buena parte el éxito de la máquina más reciente de Nintendo. Pero, más importante, eran las posibilidades de mejora que podía ofrecer una secuela. ‘Breath of the Wild ya de por si es un título impresionante (97% de calificación en Metacritic).

Pero el año anterior, Nintendo de manera muy amable nos pidió esperar un poco más y durante si Direct de 2020 que tomó el lugar de E3 aseguró que no tenía noticias y que debíamos esperar un poco más.

¿Era optimista el esperar nueva información de ‘Breath of the Wild 2’? Para nada. Con la nueva ventana de tiempo, al menos confiábamos en tener algún tipo de teaser cinematográfico o un pequeño vistazo que calmara nuestra sed de noticias. ¿Ventana de lanzamiento o gameplay? Una apuesta mucho más arriesgada, considerando que la mayoría de predicciones apuntan a que ‘Breath of the Wild’ no llegaría este año.

Te puede interesar: Los mejores adelantos de Nintendo durante E3 2021

Y sí… al final recibimos todo de un poco. Para comenzar, tenemos una ventana de lanzamiento. ‘Breath of the Wild’ llegará en 2022, lo que al menos nos indica que deberíamos no esperar mayor información del juego en lo que respecta a 2021. Lo segundo que recibimos es una serie de pantallazos que nos dan una idea de algunos de los cambios que debemos esperar en la secuela.

Lo primero que notamos es una serie de nuevas habilidades nuevas. Por ejemplo, notamos una que nos llama mucho la atención y es la capacidad de Link de poder atravesar objetos. La secuencia también nos parece indicar que estas habilidades Link las obtiene a través de las marcas de runas que vemos en el brazo del personaje. Es posible que estos elementos solo sean el pico del iceberg en lo que a sorpresas tenga Nintendo. No Zelda jugable, para aquellos que todavía conservaban la esperanza.

También vemos que hay una nueva variedad de enemigos. Por ejemplo, vemos a goblins montados en un Talus. La pregunta que nos deja esto es si de alguna aumentará la dificultad de ‘Breath of the Wild 2’ o si significará que ahora tendremos algún tipo de modo ‘plus’ que entregue este tipo de enemigos.

Imágenes: Capturas de pantalla