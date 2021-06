Los mejores adelantos de Nintendo durante E3 2021

E3 2021 termina hoy de manera oficial. Fue una feria interesante y, algo extraña. Por lo usual el trabajo recién empieza el lunes, pero en esta ocasión el fin de semana tomó toda la emoción de un año con los anuncios de los desarrolladores el sábado y el domingo. Nintendo cierra la primera edición virtual de la feria con su tradicional Nintendo Direct y Nintendo Treehouse. Desde hace muchos años, el desarrollador y Publisher japonés no tiene una conferencia, sino que entrega un video pregrabado con los anuncios más importantes de los próximos meses, seguido de una hora de demostraciones de sus títulos más importantes.

¿Qué esperábamos de Nintendo en E3 2021? Es un año curioso para la compañía, pues hay una carencia de proyectos enormes para este año. Sí, hay juegos como Shin Megami Tensei, que sabíamos serían entradas seguras este año, pero luego estaban aquellos juegos grandes que sabíamos no serían parte del catálogo de este año y que, por esa razón, no teníamos mucha de fe de ver durante este Nintendo Direct, como son ‘Breath of the Wild 2’ o ‘Metroid’.

¿Andabas ocupado con el trabajo y no pudiste ver el Nintendo Direct’ No hay problema? En ENTER.CO hemos reunidos los adelantos más importantes en una cómoda nota para tu placer. También puedes ver la presentación completa en el vod al inicio de este artículo.

Life Is Strange llega a la Nintendo Switch

¡Un trío de juegos Life is Strange llegará a Nintendo Switch! Juega dos historias galardonadas cuando Life Is Strange Remastered Collection llegue a Nintendo Switch a finales de este año y experimenta la historia más reciente de la serie con Life Is Strange: True Colors, ¡que se lanzará el 10 de septiembre!

Super Monkey Ball Banana Mania

Rebota, inclina y rueda a través de más de 300 escenarios deliciosamente recreados de los tres juegos originales de Super Monkey Ball cuando Super Monkey Ball Banana Mania llega a Nintendo Switch el 5 de octubre.

Mario Party Superstars

WarioWare: Get It Together!

¡Mario Party Superstars llega a Nintendo Switch el 29 de octubre! Disfruta de 5 tableros de la era de Nintendo 64 y 100 minijuegos del catálogo de la serie, todos los cuales se pueden jugar con controles de botones. Además, ¡todos los modos de juego funcionan con el juego en línea!

Disponible el 10 de septiembre de este año.

Shin Megami Tensei V

‘Shin Megami Tensei V’ se lanzará exclusivamente para Nintendo Switch el 12 de noviembre.

Los juegos de ‘Danganronpa’ llegan a la Nintendo Switch

Cuatro nuevos juegos de Danganronpa llegarán a la Nintendo Switch este año. No hay confirmación por ahora de cuál será su ventana para llegar a la consola.

Breath of the Wild 2

No se entregaron mayores del juego, además de una serie de clips del próximo juego. También tenemos una nueva ventana para su salida en la Switch, aunque tendremos que esperar a 2022.

Metroid Dread

Vístete como Samus Aran en la primera entrada nueva de la saga 2D Metroid en más de 19 años, Metroid Dread, que se lanzará el 8 de octubre.

